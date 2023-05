El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi / @EP

L'associació de víctimes Dignitat i Justícia (DyJ) ha demanat a la Fiscalia General de l'Estat (FGE) que investigui les llistes electorals d' EH Bildu des del 2011, i ha assenyalat que ha detectat un total de 23 candidats condemnats per terrorisme, a banda dels 44 que concorren al 28-M, incidint així que la llei avala la il·legalització del partit polític per portar reiteradament "llistes contaminades", després que el Ministeri Públic hagi descartat iniciar aquest procediment.

Dignitat i Justícia reacciona així al decret emès dijous per la Fiscalia, en què va rebutjar activar el procés d'il·legalització de Bildu en considerar que no es donen les circumstàncies exigides per a això a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) ia la Llei Orgànica de Partits Polítics (LOPP).

"En atenció a la seva activitat, la legalitat dels seus mitjans i la compatibilitat dels seus fins amb els principis democràtics, Euskal Herria Bildu constitueix una formació política democràtica", va resoldre la Fiscalia.

En concret, va analitzar l'article 9.3.c) de la LOPP , segons el qual un partit serà declarat il·legal quan inclogui "regularment als seus òrgans directius oa les seves llistes electorals persones condemnades per delictes de terrorisme que no hagin rebutjat públicament els fins i els mitjans terroristes".

Sobre aquest extrem, la Fiscalia ha subratllat que l'esmentat precepte "exigeix la inclusió de persones condemnades per delictes de terrorisme a les llistes electorals quan es faci de manera regular i no merament ocasional".

Al fil, DyJ aporta al seu escrit un llistat de 23 candidats condemnats pel terrorisme d'ETA que han competit a les urnes sota les sigles d'EH Bildu des del 2011. Detalla que va presentar 9 aspirants amb aquest perfil a les eleccions municipals del 2015; un, a les autonòmiques basques del 2016; i 13, a les generals i municipals del 2019.

El president de DyJ, Daniel Portero, que signa aquest nou escrit, recalca que es tracta d'un càlcul aproximat, "com a mínim", que prova "la reiteració de presentació de 'llistes contaminades' des de l'any 2011".

Per a l'associació de víctimes, això demostra que Bildu "vulnera clarament l'article 9 de la Llei de Partits" i, en conseqüència, sol·licita a la Fiscalia que, com a "defensor de la legalitat", "s'ampliï la investigació dels candidats a Biscaia, Àlaba i Navarra durant els períodes electorals posteriors a 2011".

A més, posa en relleu la "impossibilitat material" de Dignitat i Justícia de "fer una feina que correspon a l'Estat de Dret, no als col·lectius de víctimes del terrorisme".

LA SOSPITA POT CONFIRMAR-SE

Dignitat i Justícia es mostra conscient que, segons va establir el Tribunal Constitucional el 2011, "la simple sospita no es pot constituir en argument jurídicament acceptable per excloure ningú del ple exercici del seu dret fonamental de participació política".

Tot i això, tot seguit es fa ressò d'aquesta mateixa sentència --que va permetre a Bildu competir en els comicis d'aquell any-- per emfatitzar que la cort de garanties també va avisar que "pot ser que en el futur la sospita quedi confirmada" .

Es tracta del tercer intent de l'associació de víctimes perquè la Fiscalia insti la il·legalització de Bildu. La setmana passada va presentar una denúncia a l'Audiència Nacional (AN) contra els 44 candidats etarres que es presenten al 28-M i dimecres passat va presentar un escrit ampliatori. Aquell mateix dia, el Ministeri Públic de l'AN va acordar arxivar la denúncia de DyJ en no veure causa d'inelegibilitat en aquests aspirants.

Els fiscals de l'AN van posar el focus a l'article 6.2 de la LOREG, que declara inelegibles els qui hagin estat condemnats per delictes de terrorisme amb penes de presó i/o inhabilitació que segueixin vigents, circumstància que el Ministeri Públic va assenyalar que no es donava perquè tots havien purgat les seves condemnes respectives.

Posteriorment, DyJ va presentar un nou escrit (una carta), ja dirigit a la FGE, en què urgia a examinar aquestes 44 candidatures a la llum de la llei de Partits Polítics. Tot i que aquesta petició encara no té resposta expressa, Fiscalia va contestar dijous a l'Associació Professional Justícia per a la Guàrdia Civil (JUCIL), que havia reclamat el mateix, descartant la possible il·legalització de Bildu.

Per això, la Fiscalia va dur a terme una exhaustiva anàlisi de les dues lleis esmentades, concloent que Bildu no incorria en cap dels seus supòsits. En concret, ha manifestat que la formació ha condemnat públicament la violència i que no hi ha "indicis objectius que aquests 44 candidats la tornin a utilitzar amb finalitats polítiques.

EL PROCEDIMENT

Fonts fiscals avancen que la resposta del departament que dirigeix Álvaro García Ortiz a aquesta carta de Dignitat i Justícia anirà en el mateix sentit que l'informe referit a JUCIL.

Cal recordar que la il·legalització d'un partit polític competeix a una sala especial del Tribunal Suprem, però el procés només es pot iniciar a instàncies de la Fiscalia o del Govern. La llei detalla a més que tant el Congrés dels Diputats com el Senat podran instar alhora l'Executiu que sol·liciti la il·legalització d'un partit polític, i llavors el Govern queda obligat a fer-ho.

Fonts de l'alt tribunal consultades per Europa Press ja advertien, en línia amb allò manifestat dijous per Fiscalia, que l'article 9 de la LOPP parteix de la premissa que hi hagi una activitat terrorista, circumstància que actualment no es dóna. Per tant, consideren difícil que en aquests moments pugui prosperar un procés d'il·legalització contra EH Bildu per aquestes 44 candidatures.