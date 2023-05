La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge Adolfo Carretero l'obertura de judici oral contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño pel cas de les mascaretes en què s'investiga una presumpta estafa a l'Ajuntament de Madrid per la compravenda de material sanitari en plena pandèmia del coronavirus.

Alberto Luceño @ep

Així consta en un escrit en què el fiscal sol·licita una condemna de 9 anys de presó per al fill menor de Naty Abascal i eleva la petició a 15 anys de presó en el cas d'Alberto Luceño.

L'escrit es presenta a la fase intermèdia de les actuacions de cara a la propera celebració del judici oral. Ara, les parts personades en el procediment han de presentar les conclusions provisionals respectives al magistrat perquè determini l'obertura de judici oral.

En el cas de Luceño, reclama una multa que puja als 5 milions. A més, se sol·licita que tots dos indemnitzin amb gairebé 8 milions d'euros l'Empresa Municipal de Serveis Funeraris i de Cementiris de Madrid.

A Luis Medina li imputa en concepte de coautor un delicte continuat d'estafa agreujada i un altre delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular. A Luceño l'acusa dels delictes esmentats en qualitat d'autor, juntament amb un altre delicte continuat de falsedat en document oficial comès per particular i un altre contra la Hisenda Pública agreujat.

De la mateixa manera, el fiscal demana que Luceño indemnitzi l'Agència Tributària, en cas que es consideri que les comissions que va obtenir en les operacions relatades estan subjectes a tributació, en la quantitat de 1.351.386,29 euros.

DECOMÍS DELS BÉNS



El fiscal considera que procedix, així mateix, decretar el decomís dels béns actualment embargats, així com de qualssevol altres en poder dels acusats fins a assolir la quantitat de 4.623.350,05 euros en el cas d'Alberto Luceño, i la quantitat de 912.700 euros, en el cas de Luis Medina.

A la interlocutòria de processament, Adolfo Carretero va sostenir que les compravendes en què van intervenir els investigats constitueixen un cas de "negoci jurídic criminalitzat en haver enganyat l'Ajuntament de Madrid, ocultant amb dol unes comissions excessives per a qualsevol tipus de negoci, sense tenir cap poder". de l'empresa venedora i amb falsedat de documents mercantils".

Carretero va afirmar que Medina i Luceño es van "enriquir" amb això i "van perjudicar" el Patrimoni Municipal en béns de primera necessitat, com era en el moment de la venda els materials sanitaris "i en quantitat superior a 50.000 euros". El magistrat també apunta que Alberto Luceño "va enganyar el mateix Luis Medina en el repartiment de comissions" i que "va fixar unilateralment".