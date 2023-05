L'Associació Professional de la Magistratura (APM) , la majoritària dels jutges, ha anunciat que dimarts es desmarcarà de les altres sis associacions i no signarà amb Justícia l'acord --que preveu una pujada de 450 euros al mes que s'aplicarà a tota la carrera judicial i fiscal-- perquè ho considera "insuficient, indigne i inacceptable" i, al seu parer, "llastrarà durant molts anys la capacitat econòmica dels jutges".

El vocal del Comitè Executiu de l'APM, Juan José Carbonero, atén els mitjans després d'una reunió amb el Ministeri de Justícia. - Gustavo Valiente - Europa Press

Així s'ha pronunciat aquest divendres l'APM en un comunicat després que ahir, al final de la cinquena reunió de la Mesa de Retribucions, assegurés que encara estava en fase de negociació, que no descartava cap escenari i que fins al moment de la firma hi havia "temps d'acostar posicions".

En un comunicat d'11 folis, l'associació ha indicat que no signarà "per diverses raons" . "La decisió que hem adoptat no ha estat fàcil, sabem que és una decisió compromesa i, segurament, difícil de comprendre per a alguns, però ho hem fet des del convenciment que és un acord nefast per a tots nosaltres, del qual ens penedirem aviat i que fereix profundament i durant molt de temps el nostre règim retributiu", han assenyalat des de l'APM.

Encara que sis de les set associacions han accedit a la proposta, només dues -Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i la Unió Progressista de Fiscals (UPF), totes dues de tall progressista-- s'han mostrat satisfetes amb l'oferta . Les altres quatre --Associació Judicial Francisco de Vitòria (AJFV), Fòrum Judicial Independent (FJI), Associació de Fiscals (AF) i Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF)-- han assegurat que "la proposta no és gens satisfactòria ", que no satisfà les seves "legítimes reivindicacions econòmiques i que no atén les "necessitats d'inversió en mitjans de Justícia que els ciutadans demanen".