Paperetes per a les eleccions / @EP

Els poc més del milió d'espanyols que resideixen a l'exterior podran començar a votar aquest dissabte de cara a les eleccions autonòmiques del 28 de maig que ve a les dependències designades per fer-ho als països on resideixen.

Aquestes seran les primeres eleccions des del 2011 en què els espanyols que viuen a l'exterior no han hagut de "pregar" el seu vot, en virtut de la reforma del Règim Electoral aprovada el setembre passat, sinó que han rebut als seus domicilis tota la informació necessària per poder exercir aquest dret, la qual també està disponible per a baixar d'Internet.

En total, segons el Cens d'Electors Residents Absents (CERA), a data d'1 de febrer, quan es va tancar el còmput, hi ha 1.056.057 espanyols registrats per votar en aquests comicis a tot el món, encara que la majoria es troben a països europeus i d'Amèrica Llatina.

Així, el país amb més votants espanyols és Argentina , amb gairebé 118.000, seguit per França, amb prop de 106.000. Per darrere se situen països com els Estats Units, amb més de 93.500; Cuba, amb una mica més de 90.300; Mèxic, amb gairebé 84.200; Veneçuela, amb més de 74.500; Regne Unit, amb més de 68.500; o Alemanya, amb gairebé 62.000.

L'eventual pes d'aquests votants en el resultat varia segons les comunitats autònomes. La Comunitat de Madrid és la que té més electors fora d'Espanya, amb gairebé 372.500. El segueixen, però de lluny, les Canàries, amb 162.100; el País Valencià, amb més de 125.700; i Astúries, amb 123.200.

REQUISITS PER VOTAR

Tots aquests espanyols, si a més d'estar inscrits al CERA també ho estan al Registre de Matrícula Consular del país on resideixen, han rebut les últimes setmanes als seus domicilis en un primer moment la informació sobre com exercir el seu dret ara que el vot ja no és pregat i posteriorment les paperetes per a les eleccions en què votin.

A més, aquestes paperetes poden ser descarregades directament d'Internet tant pel propi votant a casa seva o quan acudeixi a votar als centres habilitats per a això, essencialment els consolats, on està previst disposar tant de les paperetes físiques i els sobres com l'opció de descàrrega i impressió.

En aquest darrer cas, es lliurarà el joc complet per garantir el secret de vot. "La possibilitat que únicament s'imprimeixi la papereta que esculli l'elector només serà practicable quan sigui el mateix elector qui ho faci i en un lloc apartat", puntualitza la Junta Electoral Central (JEC) en la seva instrucció del 30 de març passat vot a l'exterior.

La votació presencial es durà a terme entre el 20 i el 25 de maig. Segons la instrucció donada pel ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, es votarà a les Oficines Consulars de carrera (Consolats Generals, Consolats i Seccions Consulars de les Missions Diplomàtiques), si bé en alguns països s'han triat altres dependències de titularitat estatal, com les seus de l'Institut Cervantes, a causa de les necessitats específiques dels emplaçaments per garantir el bon desenvolupament de la cita amb les urnes.

En aquests 'col·legis electorals' a l'exterior, s'haurà de complir amb tota una sèrie de requisits per garantir la confidencialitat del vot, cosa que inclou, a més dels mitjans informàtics citats també la instal·lació de cabines de vot a més dels pertinents sobres de votació i altra documentació. Per això, Exteriors va adquirir recentment 205 cabines de vot que es van enviar a diferents països.

PROCEDIMENT PER AL VOT

En realitat, el que faran els electors a l'exterior serà dipositar a les urnes habilitades amb aquesta finalitat un sobre dirigit a la junta electoral competent en els comicis en què volen participar, en què estarà inclòs al seu torn el sobre amb la papereta de la seva elecció. Aquest sobre haurà de ser segellat per un funcionari consular i signat, prèvia exhibició i lliurament d'un dels certificats d'inscripció al CERA que rebran els votants a casa seva.

Com passa a la jornada electoral a Espanya , durant els cinc dies que duri el vot presencial, en l'horari fixat segons els casos, podran ser presents representants de les formacions electorals, els quals també podran inspeccionar les dependències.

Al final de cada jornada, les urnes s'han de segellar i precintar, fent constar en el precinte la signatura del funcionari consular i els representants de formacions acreditats que ho desitgin. Tant el procés de precintat com el d'obertura per continuar els dies successius o el recompte final serà públic, segons la JEC.

Els votants inscrits al CERA també tenen la possibilitat de votar per correu. Per això ho havien de sol·licitar abans del 18 de maig i han de fer arribar el seu sobre, si és possible per correu certificat, a l'Oficina Consular on estiguin inscrits fins al 23 de maig.

RECOMPTE DE SOBRES

El 25 de maig, una vegada conclòs el període de votació, es procedirà a l' obertura de les urnes i al recompte dels sobres dels electors, als quals se sumaran els arribats per correu, i es procedirà a emetre una acta consular que s'enviarà a la JEC.

Tots els sobres han de ser enviats per valisa diplomàtica de manera immediata a l'oficina que s'ha de constituir per fer-ho al Ministeri d'Exteriors des d'on, a continuació, s'han de fer arribar a les juntes electorals corresponents encarregades del seu escrutini.

El dia de l'escrutini general, a la junta electoral competent es constituirà una mesa electoral encarregada d'introduir a l'urna els sobres de votació després d'haver-se comprovat la inscripció al CERA mitjançant el certificat que els acompanya. Un cop escrutats aquests vots, s'incorporaran al resultat de l'escrutini general.