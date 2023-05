Illa va liderar una caravana de corredors que va recórrer aproximadament 10 quilòmetres en poc més de 50 minuts. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha matinat aquest dissabte al matí per sortir a córrer pel litoral de Barcelona amb alguns dels periodistes que segueixen la campanya socialista de les eleccions municipals, i que té per lema posar Catalunya 'En marxa'.

Ha convocat la caravana de periodistes a les 7 del matí al Club Natació Barcelona, i una desena de corredors entre periodistes i persones del seu equip han trotat des de l'hotel W fins a la placa fotovoltaica del Fòrum en un recorregut d'uns 10 quilòmetres completat en poc més de 50 minuts.

A Illa l'acompanyava al capdavant de la cursa el regidor del PSC a Berga, Abel García, que, a més de representar el partit a la capital del Berguedà (amb una alcaldia de la CUP), n'és el preparador físic.

El líder socialista, que reivindica als seus mítings polítics per "no deixar ningú enrere", ha adaptat el seu ritme al de la resta de corredors, i durant la cursa ha compartit part de les seves rutines com a corredor que combina amb l'activitat política al Parlament.

L'última fita esportiva de qui va ser ministre de Sanitat és precisament a la Zuric Marató de Barcelona al març, quan va recórrer els 42 quilòmetres en menys de 4 hores.