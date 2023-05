Aquesta partida permetrà finançar noves sales de fisioteràpia, radiodiagnòstic i urgències, millorant així la qualitat i l'accessibilitat dels serveis sanitaris. | @EP

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avançat que dimarts que ve al Consell de Ministres s'aprovarà una partida de 580 milions d'euros per reforçar els centres d'Atenció Primària a tot Espanya, una inversió amb què les comunitats finançaran noves sales de fisioteràpia, radiodiagnòstic i urgències.

Així ho ha avançat Pedro Sánchez aquest dissabte des d'un acte de campanya a València amb el president de la Generalitat i candidat socialista a la reelecció, Ximo Puig, i la vicealcaldessa de València i candidata del PSOE, Sandra Gómez, on ha centrat el seu discurs a la sanitat pública de cara a aquestes eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

Es tracta d'una partida finalista de 580 milions d'euros que les comunitats autònomes hauran de destinar a modernitzar i millorar els més de 13.000 centres d'atenció primària que ja existeixen a Espanya i finançar amb aquesta inversió noves sales de fisioteràpia, radiodiagnòstic i urgències per evitar esperes, saturació o desplaçaments innecessaris, segons detallen fonts socialistes.

En aquest context, destaquen que aquesta partida serà la inversió més gran que s'ha realitzat des del Govern per enfortir l'Atenció Primària. "La sanitat pública és competència autonòmica, però és la prioritat del Govern espanyol", reivindiquen.

DAVANT DE LES RETALLADES



El cap de l'Executiu i líder dels socialistes ha volgut centrar aquest acte d'equador de campanya a València amb les reivindicacions en matèria de sanitat, posant en valor les mesures dutes a terme pels governs socialistes davant de les retallades d'anteriors executius.

"El pitjor enemic del Sistema Nacional de Salut no són els virus, sinó les retallades", ha subratllat Sánchez, carregant contra l'expresident del Govern Mariano Rajoy per "inflingir" diversos milers de milions de retallades en sanitat debilitant, tal com ha assegurat, l'Atenció Primària.

I davant d'això, Sánchez ha enumerat les seves mesures sanitàries, i ha reivindicat, entre altres coses, l'eliminació del copagament farmacèutic, l'ampliació de personal sanitari, convocatòries MIR, el PERTE de salut d'avantguarda o plans de salut mental.

HO VINCULA AMB L'ASPECTE FISCAL



Precisament, el president del Govern ha relacionat totes aquestes mesures en l'aspecte sanitari amb la política fiscal, en un moment en què hi ha hagut diversos governs autonòmics, com també ha fet el mateix Puig, de rebaixar trams de l'IRPF.

En qualsevol cas, ha demanat no confondre la responsabilitat fiscal amb "l'infern fiscal", reivindicant que els ciutadans no s'hagin d'endeutar per fer front a qualsevol tipus de tractament mèdic, com pot ser un trasplantament de cor.

"Rebem molt més de l'Estat de Benestar que el que paguem amb els nostres impostos", ha proclamat el cap de l'Executiu, que ha carregat contra les comunitats autònomes que menys inverteixen en despesa sanitària, com Madrid.

ACTE CENTRAL A VALÈNCIA



Sánchez ha proclamat aquest anunci sobre l'Atenció Primària des d'un dels principals actes de campanya que ha protagonitzat, a València amb Ximo Puig i Sandra Gómez, una de les places més disputades en aquestes eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 28 de maig.

Els socialistes asseguren que unes 6.000 persones s'han mobilitzat al Museu de les Arts i les Ciències per donar suport a Sánchez en aquest acte, que ha començat amb una hora de retard respecte a la previsió inicial.

Ja al míting, tant Ximo Puig com Sandra Gómez han agraït la presència de Sánchez, cosa que ha estat corresposta pel president del Govern al final de la seva intervenció, mostrant-se convençut de la victòria tant de tots dos com de la resta de candidats a la Comunitat Valenciana.