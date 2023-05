José María Aznar, en una foto d'arxiu / @EP

L'expresident del Govern José María Aznar ha advertit que, "després de la sortida massiva d'etarres" i "el blanquejament de Sortu i de Bildu ", el "preu següent" a pagar per l'actual cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per continuar governant serà una consulta sobre la independència tant al País Basc com a Catalunya.

"Hem vist el pagament d´un preu a aquest suport, per això s´elimina el delicte de malversació, per això s´accepta el cop d´Estat, i hem vist un altre preu, el blanquejament de Sortu, de Bildu, i el lliurament massiu d´etarres i la sortida massiva d'etarres. Quin és el preu següent si guanyés? Consultes . Si la coalició de govern continua, el preu perquè Sánchez segueixi al govern és una consulta a Catalunya i al País Basc", ha traslladat en un col·loqui amb l'alcalde de Madrid i candidat del PP a la reelecció, José Luis Martínez-Almeida.

Així, Aznar sosté que "l'única manera d'evitar això és un Govern fort del PP ", ja que "si preval" el Govern de Sánchez "vol dir que se'n va cap a un procés de canvi constitucional".

En aquest punt, ha afirmat que "el PSOE de Sánchez només pot estar al Govern amb el suport de separatistes catalans i de terroristes de Sortu. Bildu, si no té aquest suport no és al Govern d'Espanya", de manera que " Madrid no pot ser la capital d'això, d'un residu quan és "l'expressió de la llibertat, de la constitucionalitat".

L'expresident considera que a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig i després, a les generals, el país es juga "una qüestió gairebé existencial des del punt de vista constitucional, històric, del que significa la seva història recent". Sosté que "el problema d'Espanya es diu separatismes , i en aquest moment hi ha dos vessants fonamentals, a Catalunya i al País Basc".

A continuació, Martínez-Almeida ha assenyalat que "no s'ha d'afegir pràcticament ni una coma al que ha dit el president Aznar". Ha destacat que la capital "s'ha erigit en el veritable motor de transformació econòmic, social, cultural i d'estabilitat institucional a Espanya" i que per això Sánchez "té aquesta obsessió particular amb Madrid com el millor símbol del que l'Espanya constitucional pugui assolir".

"Madrid té un fort compromís amb la nació espanyola, com no pot ser d'una altra manera des de la nostra capitalitat. I per tant, Madrid per a Sánchez és un contrapès, precisament quan no un obstacle als plans que té", ha expressat, per apuntar a continuació que "la permanència de Sánchez a la Moncloa passa pel desballestament de l'Espanya constitucional del 1978".

Així, sosté que "perquè Sánchez pugui romandre a la Moncloa cal acabar amb el model de convivència del 1978 i això és el que es juga en el proper cicle electoral, tant a Madrid com a Espanya al desembre, com només es pot frenar des de la capacitat d?aglutinar una amplíssima majoria social al voltant d?un únic projecte polític, en aquest cas el del Partit Popular.

"No ens hem de resignar, no ens hem de donar per vençuts; hi ha fora hi ha milions i milions d'espanyols que esperen una resposta per part nostra, que confien en el que nosaltres siguem capaços de fer, que volen viure en una Espanya en pau i amb una convivència garantida", ha assenyalat.

"EXCLOU A LA PART CONSTITUCIONAL"

Per part seva, José María Aznar ha acusat el Govern de PSOE i Unides Podem d' "excloure la part constitucional" perquè "vol una acció de govern basada en els separatistes i en els antics terroristes".

"Quina és la millor fórmula? La millor fórmula és tenir un govern el més fort possible. Per què? Perquè la tirada separatista vindrà i t'ho estan dient cada dia, vindrà. És convenient un govern amb capacitat per prendre decisions. Després farà tot el que calgui per intentar arribar als acords o els consensos que sigui possible oferir-ho".

Aznar ha criticat que "en els últims anys, a Espanya s'han danyat profundament les institucions en el seu prestigi, en la seva eficàcia i en els que en formen part", però això "no ha passat a Madrid, i és una garantia molt gran" .

"MOVIMENT BASC D'ALLIBERAMENT"

El més curiós de tot és que el mateix Aznar que avui critica Bildu, és el mateix que a finals de la dècada dels 90 va rebatejar la banda terrorista com a "Moviment Basc d'Alliberament". A més, el 1996, el primer any de legislatura, l'antic líder popular ja va autoritzar 33 trasllats d'etarres. En els dos anys següents, la xifra va baixar a 26, però el 1999, l'any següent que ETA declarés un alto el foc indefinit, va signar el trasllat de 105 etarres.