Vinicius Jr. / @EP

La presidenta de la Comunitat i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso , ha defensat que "Espanya no és un país racista" després dels insults racistes que va rebre el jugador del Reial Madrid Vinicius Junior durant el partit de diumenge a València però ha subratllat que cal ocupar-se'n.

El brasiler es va negar a jugar a Mestalla a l'assenyalar els insults d'una part de la grada de l'equip xe. L'àrbitre va iniciar el protocol contra el racisme i es va emetre una advertència per megafonia. Amb tot, la trobada va seguir i Vinicius va ser expulsat poc després en una acció amb Hugo Duro.

Durant una entrevista en directe a ABC , la dirigent madrilenya ha assenyalat que la imatge que es trasllada d'Espanya amb aquests incidents no és “real”. Ayuso ha posat èmfasi que "Espanya no és un país racista" i ha apuntat que "això mateix passa" també amb les "ofenses contra el rei i contra moltes altres persones" que es produeixen en els terrenys de joc.

"Els camps de futbol mai no es poden convertir en això. No sé si per descomptat paralitzant el partit i prenent mesures però tots hem d'ocupar-nos una mica d'això per descomptat perquè si no la imatge que es trasllada, com dic, és realment perjudicial i a sobre és que és mentida", ha assenyalat tot seguit.