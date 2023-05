Una reunió del Consell de Ministres. Foto: Moncloa

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar dilluns passat 22 de maig que el Consell de Ministres d'aquest dimarts 23 aprovarà, en segona volta, la Llei de Representació Paritària, per enviar-la al Congrés dels Diputats.

Aquesta llei també afecta els òrgans constitucionals de l'Estat, és a dir, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Consell d'Estat, el Tribunal de Comptes, el Consell Fiscal perquè tinguin una representació paritària.

Sánchez ho va dir en un meeting del PSOE a Santander, en un dels actes de la campanya electoral de les eleccions municipals i autonòmiques que se celebren el diumenge 28 de maig. Sánchez ha assenyalat que el Govern aprovarà aquesta norma, perquè tiri endavant de manera definitiva en aquesta legislatura, és a dir abans de final d'any.

L'avantprojecte de llei també inclou que els organismes encarregats de vetllar pel compliment de les obligacions de representació paritària en societats cotitzades i entitats d'interès públic seran la CNMV i l'Institut de les Dones, respectivament.

La llei obligarà que hi hagi una presència d'almenys un 40% de dones al Govern, els consells d'administració de les grans empreses, les candidatures electorals mitjançant llistes cremallera, els col·legis professionals i els jurats de reconeixements públics.

El Govern va aprovar aquesta norma en primera volta el mes de març passat, encara que en aquell moment només afectava les llistes electorals, la composició del Govern, els consells d'administració de grans empreses, les juntes de govern dels col·legis professionals i els jurats de reconeixement públic de personalitats. Ara el Govern ha introduït una modificació perquè afecti també els òrgans constitucionals.

"A LA DRETA LI MOLESTA"

Sánchez diu que sap que a la dreta aquesta mesura li semblarà excessiva i preferiria que no prengués cap decisió en aquest sentit, però per als socialistes, segons ha indicat, és "de justícia" que la meitat de la població femenina tingui la meitat del poder polític i econòmic.

Als que dubten de l'eficàcia d'aquesta iniciativa els ha demanat que consultin un informe del Fons Monetari Internacional que diu que si es fa servir tot el talent present a la societat i s'hi incorpora la paritat, l'economia pot créixer entre un 12 i un 15% més.

"No és només una qüestió de justícia, que ja amb això n'hi hauria prou, sinó que també és una qüestió d'eficiència econòmica, de progrés i prosperitat de les societats", ha afegit.

LES QUOTES AFAVOREIXEN LA MERITOCRÀCIA

En aquest sentit, ha defensat l'establiment de quotes a la societat tot i que "la dreta i la ultradreta" diguin que va contra la meritocràcia i s'ha queixat de la poca presència de dones en certs àmbits de la societat.

Per exemple, ha indicat que quan un visita qualsevol ministeri, "l'únic que veu a les parets són retrats d'exministres, mai no veu exministra o poques hem vist", s'ha queixat. A més, ha afirmat que gràcies a les quotes aprovades pel PSOE, Espanya compta actualment amb un 47% més de diputades que durant la Transició.

Sánchez també ha defensat que el seu Govern està compromès amb la Igualtat i compta amb una àmplia presència de dones, però no passa el mateix, per exemple, al món de les grans empreses. En aquest punt ha recordat que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es va negar a fer-se fotos amb jurats on només hi ha homes oa acudir a xerrades en què només hi ha ponents masculins.

"Per tant, queda moltíssim per fer a l'àmbit de la representació paritària per part de les dones en molts cercles i dimensions privades", ha postil·lat.

Tot i llançar aquesta crítica, ha afirmat que els països que han establert polítiques de quotes han multiplicat la presència de dones als consells d'administració de les empreses en una dècada. En concret, ha afirmat que ha incrementat d'un 13% a un 35% aquesta fita mentre que els Estats que no ho han fet només han augmentat en tres punts el nombre de dones a empreses.