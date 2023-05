Un dels policies que ha participat a l'operatiu. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha iniciat aquest dimarts 23 de maig una operació que ha deixat 9 persones detingudes detinguts i diversos registres a Melilla relacionats amb la presumpta compra de vots per correu per a les eleccions municipals del proper diumenge 28 de maig.

Segons informen a Europa Press fonts de la Policia Nacional, l'operació es desenvolupa en el marc de la investigació judicial declarada secreta sobre presumpta compra de vots per correu a la ciutat autònoma, cosa que ha fet que es produeixin detencions i registres a cinc dies que se celebri la jornada electoral.

El possible frau electoral a Melilla va portar la Junta Electoral de Zona a reclamar la identificació de cada votant per correu mitjançant DNI, una mesura que va comptar amb l'oposició de Coalició per Melilla (CpM), el partit que lidera Mustafà Aberchán, al passat condemnat per aquestes pràctiques irregulars.

Fonts de la investigació assenyalen que l'operació se centra en la desarticulació d'una presumpta trama de captació de vot per correu a canvi de diners, cosa que, si no es detecta, podria haver posat en risc la neteja de les eleccions. Les diligències de recerca intenten determinar la connexió amb algun partit polític local.

Segons dades del Ministeri de l'Interior, fins ahir Correus havia validat l'11% de les 11.707 sol·licituds de vot per correu a Melilla per a les eleccions del 28-M. El procediment està obert fins al dia 25, tres dies abans de la jornada electoral, per la qual cosa la xifra de 1.302 vots executats encara es pot actualitzar a l'alça.

En el cas de Melilla, les sol·licituds de vot per correu suposen un 20% de cens (més del doble que el 2019), mentre que al conjunt d'Espanya aquesta dada ronda el 3%. Tant la Delegació del Govern com el Ministeri de l'Interior han garantit aquests darrers dies que, gràcies a les mesures en marxa, les eleccions en aquesta ciutat seran netes, aclarint les sospites de frau electoral.

Les mesures policials inclou donar protecció als carters de Melilla després de patir diversos robatoris en què se'ls va sostreure als treballadors de Correus la documentació del vot per correu, així com extremar la vigilància per evitar la sortida o entrada a la ciutat de paperetes que poguessin guardar relació amb pràctiques irregulars.