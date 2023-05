L'expresident del Govern i president de l'Associació Fòrum de la Contractació Socialment Responsable, José Luis Zapatero @ep

L'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat avui que triar la papereta del PSOE a les eleccions del 28 de maig suposa "votar" per "defensar" la sanitat, l'educació i les pensions públiques.

Zapatero, que ha participat avui en un acte de campanya electoral del PSOE de Cistierna (Lleó), ha assegurat en declaracions als periodistes que si la papereta escollida és la del Partit Socialista hi haurà un "dret tan vital i fonamental" com és el de les pensions, que estarà "garantit", després fins i tot que s'hagi adoptat un acord per evitar la pèrdua de poder adquisitiu que ha estat "avalat per Europa".

A més , ha assenyalat que l'elecció de la papereta del PSOE també comporta defensar la sanitat pública, a la qual els socialistes mai han "deixat de donar suport", després d'haver aconseguit al llarg d'aquesta legislatura que a Espanya hi hagi "90.000 sanitaris més" ".

Però també amb l'educació, de la qual ha ressaltat que s'ha duplicat la quantitat destinada a beques respecte a l'anterior Govern de Mariano Rajoy, amb 2.500 milions d'euros i un milió d'estudiants becats a tot el país. "Un país és allò que és la seva educació. Per ser una pàtria ha de tenir justícia i perquè hi hagi justícia ha de permetre l'accés a l'educació independentment de la capacitat econòmica".

ALENT AL FUTUR



Així, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat que el PSOE és el partit "amb més història", després que fos fundat fa 140 anys , perquè "sempre ha estat allà, lluitant en les situacions més difícils i més fàcils" i, al cas de la província de Lleó, "els esforços inversors i els compromisos" dels socialistes estan "donant alè al futur.

"Demano el vot per al PSOE al Partit Judicial de Cistierna perquè treballaran units amb tot el PSOE i tenim les forces més innovadores i més capaces per mantenir i lluitar pel manteniment de la població i de l'activitat econòmica amb serveis públics dignes ", ha assenyalat l´expresident del Govern.