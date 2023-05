Feijóo i Jácome quan el d'Os Peares era president de la Xunta en una foto d'arxiu

Els regidors que al seu dia van ser companys de Jacome, l'actual alcalde d' Ourense , han filtrat als mitjans un informe que van lliurar al PP el 2020. Aquest informe detalla amb pèls i senyals com l'alcalde exigeix comissions als seus assessors a canvi de facilitar-los un lloc a dit a l'Ajuntament.



ROTANT ASSESSORS PER COBRAR MÉS

Segons aquest document, la pràctica arriba al punt que els assessors s'han d'anar a l'atur així que generen prou drets per cobrar la desocupació i així el líder localista pot contractar una altra persona per a aquest lloc i exigir-li també una mossegada mentre l'anterior ocupant del càrrec cobra l'atur.

Aquestes revelacions són noves en els detalls, però no són res de nou en el fons, ja que els regidors que ara formen la candidatura de Coalició de Centre Democràtic d'Orense van denunciar aquests fets al jutjat. La justícia va investigar però no va trobar prou indicis de delicte per ni tan sols portar el líder de Democràcia Ouerensana (DO) a judici.



El que sí que és nou és la prova documental que el Partit Popular de Galícia coneixia tots aquests suposats tripijocs des del 2020, quan Feijóo era el seu líder, i tot i així va optar per mantenir Jácome a l'alcaldia. Això se sap perquè l' informe filtrat ara a la premsa va ser encarregat i lliurat al seu dia al número dos del partit Miguel Tellado , segons publica avui el diari Público . Tellado eren aquell moment el lampista de Feijóo com ho continua sent ara que l?expresident de la Xunta s?ha mudat a Madrid per intentar l?assalt a Moncloa.

