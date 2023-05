Foto: Europa Press

Els detinguts per la Policia Nacional per presumpta pertinença a una trama de compra de vots per a les eleccions del 28 de maig a Melilla van quedar en llibertat a última hora del dimarts 23 de maig, a disposició del jutjat, que els atribueix delicte electoral i pertinença a grup criminal, han informat fonts policials. Els arrestats estan vinculats a CPM (Coalició per Melilla), segons aquestes fonts.

La Delegació del Govern a Melilla va informar al matí que eren 9 els detinguts (3 dilluns i 6 dimarts), si bé fonts policials eleven a 10 el nombre total d'arrestats en aquesta operació.

Segons han informat a Europa Press fonts del cas, entre les persones arrestades hi ha el conseller de Districtes, Joventut i Participació Ciutadana del Govern de Melilla, Mohammad Ahmed Al-lal (CPM), i un familiar del president de CPM, Mustafa Aberchán.

Aquest partit és el majoritari al Govern de Melilla des del juny del 2019, en coalició amb el PSOE i un exdiputat de Ciutadans, Eduardo de Castro, una unió dels diputats dels tres partits que va permetre desbancar fa quatre anys Juan José Imbroda (PP) de la Presidència de Melilla després de 19 anys ininterromputs al capdavant de l'Executiu melillenc.

Les detencions s'han produït en el marc d'una operació a diferents punts de Melilla, dins de la investigació judicial que s'ha obert davant la sospita d'un intent de frau electoral després de disparar-se el vot per correu des de 4.200 de les eleccions del 2019 als actuals 11.700, gairebé el triple.

COMPRA DE VOTS A CANVI DE DINERS



A més de les detencions i posterior posada en llibertat per ser citats properament per la jutgessa que porta el cas, efectius de la Policia Nacional (tant d'uniforme com de paisà) han fet registres en una desena de locals, entre habitatges i oficines, entre ells l'immoble que utilitza CPM com a centre de dades i gabinet de premsa i comunicació que hauria cedit a la formació un simpatitzant de la mateixa.

El cas està sota secret de sumari i s'hi investiga si hi ha una trama que hagi pogut pretès fer servir el vot per correu per comprar el sufragi amb quantitats que oscil·la entre els 50 i els 200 euros per vot.

Tot i això, l'espectacular increment en el nombre de vots per correu va portar el passat dia 18 de maig a la Junta Electoral a exigir que el lliurament a l'Oficina de Correus sigui individualitzat, personal i presentant el DNI, passaport o carnet conduir, prohibint de així que una única persona pogués portar saques de vots per correu d'altres electors com es podia fer fins aquell moment.

Aquesta mesura va acabar en aquesta mateixa jornada amb les enormes cues que es produïen a les oficines de Correus des que es va obrir el procés del vot per correu.

Segons dades del Ministeri de l'Interior, fins aquest dimarts Correus ha validat el 16% del vot per correu a Melilla per a les eleccions del 28-M. En els darrers 24 hores ha pujat la xifra de 1.302 a 1.882 vots presentats, del total d'11.707 sol·licituds.