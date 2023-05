L'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, és saludat pels militants en arribar a la celebració de la Conferència Municipal del Partit Socialista, a la Ciutat de les Arts i les Ciències, el 15 d'abril del 2023, a València.

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha rebutjat l'afirmació del seu predecessor José María Aznar que "hi haurà una solta general de terroristes a la presó", recalcant que "és una nova gran mentida". Per això, ha demanat votar contra el que ell considera l'"engany i el desvergonyiment" dels populars.

Així ha rebatut les paraules d'Aznar, que aquest dilluns va alertar de les conseqüències "devastadores" del "pagament" que farà el president Pedro Sánchez als seus socis independentistes catalans i bascos, i va assegurar que a tots els presos d'ETA que han estat traslladats a Euskadi "se'ls veurà passejant pels carrers".

Zapatero, en un acte del PSPV a València, ha iniciat la seva intervenció abans de les preguntes dels periodistes rebutjant tant l'afirmació d'Aznar com allò que ha sentit en aquesta campanya electoral que "ETA està viva".

"He de dir que el Partit Popular no surt de l'engany i el desvergonyiment. Fa gairebé 20 anys que ens va enganyar tots els espanyols amb l'atemptat del març del 2004. La veritat és que ETA va desaparèixer, que aquell atemptat no va ser d'ETA com ens van dir i que, és clar, és una nova gran mentida que hi haurà una solta de presos d'ETA", ha emfatitzat.

Per això ha defensat que a les eleccions autonòmiques i municipals del 28M "es vota entre la veritat i la defensa del que ha estat la fi de la violència com un èxit col·lectiu i l'engany i el desvergonyiment: Això també es vota".

A partir d'aquí, Zapatero ha demanat a la majoria de la ciutadania que aquest diumenge vagi a les urnes "per respecte a la veritat ia la convivència" i que "votin contra l'engany i el desvergonyiment" que al seu parer representen els populars '.