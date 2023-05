Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que pagui "immediatament" i d'una sola vegada els 24.023.116 euros a 25 ajuntaments per subvencions per a les escoles bressol que el Govern no va pagar als cursos entre els anys 2012 i 2015, exceptuant la part que ja ha pagat. En una interlocutòria emesa aquest dimecres, el tribunal ordena executar la sentència que va dictar el 2017 i que estimava parcialment un recurs dels consistoris, reconeixent el seu dret a percebre aquestes subvencions. En concret, la sentència va reconèixer els ajuntaments després que la Generalitat deixés de subvencionar a les escoles bressol el dret a percebre 1.300 euros per alumne de les escoles bressol de titularitat municipal en relació als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 . La Conselleria d'Educació va recórrer la decisió davant el Tribunal Constitucional (TC) --un recurs que ara està pendent d'admissió-- i va demanar al TSJC no executar la sentència almenys fins que el TC es pronunciï, però el tribunal català ho ha descartat . Fonts jurídiques han explicat que el recurs ha començat amb una trentena d'ajuntaments però, amb el pas dels anys, alguns han desistit en les reclamacions.