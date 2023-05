L'expresident del Govern José María Aznar ha assegurat que Espanya "és l'únic país pràcticament del món on el seu govern està format o recolzat per persones que volen destruir el país" i ha apel·lat a un Executiu "fort" que faci front als desafiaments presents i futurs.

Aznar @ep

En la seva intervenció en un acte organitzat pel Cercle d'Empresaris de Màlaga, Aznar s'ha referit al Govern de coalició com a "socialistes totalment radicalitzats, comunistes, recolzats per separatistes a Catalunya i per antics terroristes del País Basc".

Així, ha considerat que aquest any hi ha dos processos electorals el del 28 de maig amb les eleccions municipals i el del desembre quan serien les generals i ha considerat que "són dues parts d´un mateix procés". "Diumenge que ve i al desembre decidirem quina volem que sigui l'orientació del país", ha postil·lat.

Aznar ha apostat perquè "el millor és que Espanya tingui un govern tan fort com sigui possible, el menys dependent possible", perquè, ha apuntat, "haurà de prendre decisions inevitables i molt necessàries per al país".

Ha considerat que el Govern actual "està liderat per persones que són l'exercici de l'antilideratge" , quan el lideratge és "la renúncia a posicions pròpies a favor del bé comú i no el sacrifici del bé comú a favor de posicions pròpies"; per això ha incidit en un Executiu "fort".

Per a l'expresident, aquesta legislatura s'ha pagat "un preu molt alt, que és veure com s'ha eliminat el delicte de sedició, com es limita el delicte de malversació, com surten al carrer els que van fer un cop d'estat".

"Estem vivint el procés de l'agrupament de tots els antics terroristes, de com els antics terroristes diuen que 'el Govern d'Espanya depèn de nosaltres, i nosaltres ens volem liquidar no només el Govern sinó Espanya'", ha asseverat.

Sobre això, ha advertit que "si això segueix, el preu de la següent legislatura no serà, dóna'm un trosset del pressupost", sinó que serà "doneu-me una consulta, doneu-me una altra consulta, perquè Espanya canviarà". "El problema és si s'està disposat a fer això o no s'està disposat a fer-ho", ha dit.

"Només amb un govern i una força molt forta, ancorada constitucionalment, ancorada democràticament, que ho ha demostrat clarament, podem salvar els valors fonamentals de la transició, de la Constitució, ordenar la nostra societat, millorar la nostra economia i políticament afrontar els riscos", ha incidit.

"I posada la casa en ordre, Espanya té capacitat, els espanyols tenim capacitat per tenir grans ambicions a l'exterior", ha assenyalat.

Segons l'expresident del Govern, l'aspiració espanyola "va ser la convergència", però, ara, ha indicat que "fa alguna dècada que no ha fet res més que perdre capacitat de renda per càpita, adquisitiva i de competència en relació amb Europa".

Per això, ha dit que ara “l'estat de la situació espanyola és de divergència” que, segons la seva opinió, “no ha de continuar perquè estem atacant el nostre propi interès”, i ha instat a pensar “si estem fent un país viable o un d'inviable".

"En lloc de fer un procés de convergència, estem fent un procés de divergència", ha incidit Aznar, alhora que ha considerat que per evitar això "l'ideal seria fer uns grans pactes per estabilitzar l'economia espanyola", tot i que ha lamentat que el problema és que tenim una alta inflació, una baixa productivitat, però sobretot tenim un nivell d'endeutament.

Aznar ha considerat que "cal prendre decisions en política fiscal, en política econòmica, en política empresarial, en política laboral", qüestions que "serien necessàries o convenients fer-les per un gran acord". En aquest punt, ha assenyalat que hi ha un pilar de centredreta i un altre de centreesquerra i encara que, “compartim uns objectius”; aquest gran acord, segons la seva opinió, "no pot funcionar quan un dels pilars ja no existeix".

"No és possible presentar un horitzó per a Espanya de grans acords econòmics i socials de contingut i d'abast polític per als deu o quinze anys vinents", ha asseverat.

Per això, ha considerat que "el procés de divergència no es resoldrà amb polítiques populistes, no es resoldrà augmentant el dèficit, no es resoldrà augmentant el deute ni no fent el que s'ha de fer amb els fons europeus " i ha retirat la seva aposta per un govern "el més fort possible".

PANORAMA INTERNACIONAL I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL



Aznar ha analitzat també el panorama internacional, considerant que el món “viu dos elements que són nous, el primer és la revolució digital i tecnològica més gran en la història de la humanitat”, per les seves conseqüències, velocitat; "és absolutament disruptiva".

El segon element és la Intel·ligència Artificial, cosa que, ha assenyalat, "duplica la capacitat cada dos mesos i suposa un desafiament per a l'ordre mundial". Sobre això, ha assenyalat que és "la primera vegada a la història que l'ésser humà cedeix part de la seva raó a les màquines".

"El món del futur estarà basat en el diàleg entre l'ésser humà i les màquines i en aquest diàleg no està decidit qui tindrà una posició més avantatjosa", ha expressat.

Alhora, ha incidit en "la capacitat bèl·lica" que suposa i els riscos que pot significar, apuntant que "el món d'avui té més oportunitats que mai, però l'ésser humà és més vulnerable que mai, això pot ser un balanç o un desequilibri" .