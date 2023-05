Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha dut a terme a Albudeite (Múrcia) una nova operació per presumpta compra de vots a les eleccions del 28-M amb 13 detinguts, entre ells la candidata a l'alcaldia pel PSOE, Isabel Peñalver, segons han informat Europa Press fonts de l'Institut Armat. També ha estat detingut el número 19 a les llistes dels socialistes, Héctor Antonio Martínez.

Els 13 detinguts i dos investigats a Albudeite, una població de 1.300 habitants, han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial per la seva relació amb una presumpta trama per compra de vots similar a la desenvolupada a Mojácar (Almeria), també amb dos candidats del PSOE arrestats.

Aquesta setmana també s'ha dut a terme una altra operació a Melilla, desenvolupada per agents de la Policia Nacional, que va deixar deu detinguts, entre ells un conseller de Coalició per Melilla (CPM) implicat en la presumpta compra de vots.

EXPULSIÓ IMMEDIATA

El PSOE de la Regió de Múrcia ha apuntat que, si es confirma el presumpte delicte per compra de vots per part de la seva candidata procedirà a expulsar-la de forma "immediata" del partit ia cessar-la de tots els càrrecs que ocupi.

En un comunicat, el Partit Socialista ha manifestat el seu desig de "deixar clar" que no passarà per alt "cap tipus de manca d'exemplaritat" a l'organització. "No ens tremola el pols davant de qualsevol pràctica il·legal o fora d'ètica", ha indicat.

El partit ha indicat que espera que "aquests fets intolerables que estan afectant diferents organitzacions del nostre país no siguin instrumentalitzats per cap formació", perquè si fos així, "l'única perjudicada realment seria la democràcia".