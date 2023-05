Villarejo ha declarat aquest 26 de maig. Foto: Europa press

El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat davant el jutge que investiga l'anomenada Operació Catalunya que l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell "va ser òbviament un objectiu" investigat el 2012, tot i que ha precisat que ell mateix va advertir que l'empresari "no tenia res a veure amb l'independentisme".

Villarejo ha comparegut aquest divendres 26 de maig, en qualitat d' investigat , davant del titular del Jutjat d'Instrucció Número 13 de Madrid, en el marc del procediment que segueix arran de la querella que va presentar Rosell contra el comissari i altres agents de la Policia Nacional. L'empresari els acusa d'estar implicats en la presumpta emissió i presentació d'informes policials "mendaços" que van tenir com a destinatari el Jutjat Central d'Instrucció que va acordar la presó provisional durant dos anys.

El jutge ha citat a declarar el comissari jubilat després d'escoltar l'expresident del Barça, que el 10 de maig passat va ratificar la seva querella alhora que va demanar al jutge que arribés "fins al fons" de la investigació per "netejar Espanya de "trames polític" policials".

En sortir del jutjat, en declaracions a la premsa, Villarejo ha assegurat que ha respost a les preguntes del jutge instructor, de la Fiscalia, del seu advocat i de la resta de parts. "Ha quedat perfectament clara tota l'actuació meva", ha assegurat.

"Això és una guerra de futbol absoluta, on van intentar enganyar-nos alguns, presentant-lo --a Rosell-- com que era un independentista i va ser òbviament un objectiu que sí que es va mirar el 2012, però ja en la meva nota d'intel·ligència va quedar clar que aquest senyor no tenia res a veure amb l'independentisme", ha explicat el comissari.

VAN ENGANYAR LA JUTGE LAMELA



Segons Villarejo, la mateixa jutgessa Carmen Lamela (qui va anar a càrrec de la investigació que es va dur a terme sobre Rosell i el seu soci a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de blanqueig de capitals del qual van resultar absolts) va ser enganyada. "Jo crec que la senyora Lamela la van enganyar, perquè li van dir que el senyor Rosell era un perill per a la seguretat de l'Estat", ha afegit.

El comissari ha insistit, com ja ha dit en ocasions anteriors, que la jutgessa "estava en aquesta història a canvi del Suprem". Així, ha reiterat la seva teoria que la llavors magistrada de l'Audiència Nacional va ser premiada amb un trasllat a l'alt tribunal per enviar Rosell a presó provisional. Per declaracions com aquestes, la defensa de l'empresari català va anunciar fa un any que es querellaria contra Villarejo.

Tot i així, l'exagent de la Policia ha assenyalat que no creu que Lamela "actués de mala fe". "Simplement que la van enganyar sense més ni més", ha incidit.

Al marge, Villarejo ha assegurat que li ha donat "gust" participar en una investigació "normal i correcta" i no com la que diu 'patir' a l'Audiència Nacional, on se l'investiga en unes 40 peces i ja se l'ha jutjat en tres per presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències i descobriment i revelació de secrets.

"Estic disposat a col·laborar i facilitar, com he dit, tot el que sigui per aclarir les coses. La catarsi ja la vaig prometre el 2021, quan vaig sortir de la presó. Jo vull que el sistema es corregeixi amb tots els errors i totes les il·legalitats que alguns que es creïn Estat han actuat", ha afegit.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que aquest mateix divendres, el jutge també ha pres declaració a l'exinspector Antonio Giménez Raso ia l'inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) Alberto Estévez. Segons les mateixes fonts, tots dos han respost les preguntes del seu advocat i de l'instructor.

LA QUERELLA DE ROSELL



Aquests interrogatoris tenen lloc després que el febrer passat el titular del Jutjat admetés a tràmit la querella en què Rosell apunta que Villarejo, Giménez Raso, Estévez i l'agregat de l'FBI a l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid Marc L. Varri estarien implicats en l'emissió i presentació d'informes policials "mendaços" que van tenir com a destinatari el Jutjat Central d'Instrucció que va acordar la presó provisional de l'empresari català durant dos anys.

A la querella, a la qual va tenir accés Europa Press , s'indica que "diversos comandaments del Cos Nacional de Policia, membres del Govern espanyol i dirigents del Partit Popular, aleshores governant, amb la inestimable ajuda de determinats periodistes i mitjans de comunicació, van concertar per elaborar un pla contra aquest moviment polític, al qual se sol fer referència amb el nom d''Operació Catalunya'".

Segons apunta al text, es tractava fonamentalment d'"obtenir informació i confeccionar proves falses que servíssin per intimidar, investigar, imputar, perjudicar i desprestigiar persones que, d'una manera o altra, fos cert o no, es consideraven properes al moviment independentista , ja es tractés de càrrecs polítics, personatges públics, líders socials o empresaris".