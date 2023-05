Façana de la Fiscalia Anticorrupció / @EP

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha encarregat a Anticorrupció que assumeixi el cas de la presumpta trama de compra de vot "a gran escala" a Melilla a causa de "la gravetat i transcendència des del punt de vista social i polític, donada la pretensió d'alterar la lliure manifestació de la voluntat popular" a les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge que ve.

Així consta en un decret signat dijous, on el cap del Ministeri Públic explica que es donen els requisits establerts a la llei perquè aquesta Fiscalia Especial assumeixi el cas.

Fonts fiscals indiquen que també es tracta d'una qüestió de coherència interna ja que el cas de Mojácar (Almeria) està en mans del fiscal delegat d'Anticorrupció. A Melilla, en no existir aquesta figura delegada, era la Fiscalia ordinària qui havia entrat a la causa.

García Ortiz exposa que, "suposant els fets una manifestació de delinqüència o criminalitat organitzada, atenent la seva gravetat i transcendència des del punt de vista social i polític, atesa la pretensió d'alterar la lliure manifestació de la voluntat popular, així com tenint en compte la complexitat de les investigacions a desenvolupar, s'estima que concorren els pressupostos que permeten l'atribució de la competència per al despatx de l'assumpte a aquesta fiscalia especial».

El decret detalla que les indagacions fetes fins ara per la Policia Nacional --que han donat lloc a l'obertura d'una investigació judicial a Melilla-- "han posat de manifest l'existència d'una operació a gran escala de compra de vots, mitjançant la que s'abonaven entre 100 i 50 euros a un important nombre de ciutadans alterant la mecànica legalment establerta del vot per correu”.

Precisa que "aquesta operació delictiva va començar el 4 d'abril, arran de la publicació al BOE de la convocatòria electoral, i hauria estat duta a terme, segons les investigacions practicades, per diversos individus afins o relacionats amb el partit polític Coalició per Melilla".

UNA "ESTRUCTURA ORGANITZADA"

"Dits individus conformarien una estructura organitzada, amb planificació prèvia i concertada, i la compra de vots s'estaria finançant a més amb part dels fons obtinguts per empreses i particulars relacionades amb el partit polític indicat en licitacions públiques, convenis, contractes i subvencions que es haurien adjudicat durant l'última legislatura a la ciutat autònoma", indica.

Tot plegat, apunta el decret del fiscal general, podria ser constitutiu de delictes electorals però també de malversació, prevaricació, suborn i falsedat documental.

Cal recordar que per aquests fets la Policia Nacional ha detingut i ha deixat la llibertat a uns nou supòsits implicats en aquesta presumpta trama de compra de vots per al 28-M. Els arrestats estarien vinculats a Coalició per Melilla, partit majoritari del Govern local.