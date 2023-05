Podem torna a patir la sagnia electoral que la formació política pateix en les últimes cites amb les urnes, un retrocés que s'ha accentuat particularment aquest diumenge 28 de maig amb les eleccions autonòmiques, amb pèrdua de gairebé tot el seu poder territorial, quedant fora de Madrid i el País Valencià, ia les municipals, on Ada Colau ha perdut el bastó de comandament a Barcelona. Els d' Ione Belarra acudien als comicis amb rècord de candidatures d'unitat amb Esquerra Unida que, tot i això, no han servit per augmentar el nombre de suports entre l'electorat.

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.



De nou, la formació morada torna a mostrar la seva flaquesa territorial , un dels problemes del partit des dels comicis del 2019, i arribarà debilitat al procés de reagrupació de l'esquerra que impulsa Sumar, la plataforma que lidera la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. El fracàs electoral ha portat la direcció nacional a deixar la valoració general de les eleccions del 28M als candidats de Madrid, Roberto Sotomayor i Alejandra Jacinto, que també és coportaveu del partit.



Podem i Esquerra Unida acudien junts a deu de dotze autonomies, a excepció d'Astúries i Aragó, on no hi va haver acord d'unitat. Tot i això, el soci minoritari del Govern central ha retrocedit el seu poder territorial a totes les comunitats autònomes, sense aconseguir conformar majories alternatives amb el PSOE per governar i, fins i tot, perdent executius autonòmics que ja tenien, com és el cas de la Comunitat Valenciana, Balears o Aragó.



De fet, ha desaparegut a nivell territorial en dues places importants, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana, que consideraven claus per frenar majories del PP o influir en futurs governs . Tampoc no aconsegueixen el seu objectiu d'entrar als parlaments regionals de Castella-la Manxa i Cantàbria.



A la primera regió, la victòria de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso i l'empenta de Más Madrid ha expulsat Podem i IU de l'Assemblea, en perdre els deu escons que va obtenir el 2021 amb Pablo Iglesias de candidat, mentre que a la segona, on Héctor Illueca formava part del govern del 'Botànic' juntament amb PSOE i Compromís, es queda fora del Parlament valencià, sense aconseguir retenir els vuit diputats dels anteriors comicis.



La desfeta de Podem i Esquerra Unida, que acudien unides en 39 de 52 capitals de província, també ha estat pronunciada a les grans ciutats del país. La direcció nacional s'ha bolcat amb el candidat a l'Alcaldia de Madrid perquè la formació entrés al consistori madrileny i frustrar una victòria folgada de José Luis Martínez-Almeida.



Finalment, el PP ha arrasat amb majoria absoluta, mentre que Roberto Sotomayor es queda amb zero edils. Una cosa semblant passa a València , on Podem ja era extraparlementària i ara, a les eleccions del 2023, tampoc aconsegueix representació amb Pilar Lima.



A Barcelona, el desastre ha desallotjat Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona, i ha retrocedit de deu a nou regidors , però ha caigut a la tercera posició per darrere de Jaume Collboni i Xavier Trias, el més votat. D'aquesta manera, els 'comuns' perden la seva joia de la corona, una de les places on la vicepresidenta segona i líder de 'Sumar', Yolanda Díaz, més es va bolcar en la campanya electoral.



També desapareix Podem a Saragossa , en no aconseguir cap regidor davant els dos que va aconseguir el 2019, i Esquerra Unida, que es va presentar separada de la formació estada a la capital aragonesa a la marca 'Saragossa en comú', baixa de tres a dos regidors. A Múrcia , la formació morada queda extraparlamentària davant de la majoria de PP.



A Sevilla , malgrat que Podem i IU van concórrer sota la marca 'Amb Andalusia' juntament amb sis formacions més, inclosa Más País, han aconseguit dos regidors davant dels quatre que van aconseguir en els comicis del 2019, als quals van ser units al costat de Endavant, i no arriben a majoria amb el PSOE. A l'altra gran capital andalusa, Màlaga , on també hi va haver candidatura d'unitat, han retrocedit de tres a dos regidors.



Pitjor és la situació a Cadis , amb Podem sense aconseguir cap regidor a l'ajuntament. Els 'morats' es van despenjar a l'últim moment d'un acord amb Adelante i IU, que tampoc aconsegueix retenir el poder que ostentava des del 2015 José María González 'Kichi' , i perd més de la meitat dels regidors que va aconseguir el 2019 (passen de 13 a sis).