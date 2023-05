La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra/ EP

Així ho ha traslladat en una compareixença sense preguntes davant els mitjans a la seu de Podem, després de l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de convocar de manera anticipada els comicis generals el 27 de juliol, després dels mals resultats per a l'esquerra del 28M.

"El bloc progressista està perdent la primera part del partit (després del 28M), i volem fer el que millor sabem fer, que és remuntar i revalidar la confiança no només al Govern de coalició sinó a Unides Podem", ha dissertat.

D'aquesta manera, ha insistit que la seva formació s'ubicarà a favor de la unitat i ja estan treballant perquè culminar la "notícia que la gent està esperant", que l'espai progressista a l'esquerra del PSOE es presenti unit en aquests comicis per “sortir a guanyar”.

La ministra ha desgranat que són "molt conscients" que la gent progressista, després dels comicis locals i autonòmics, està "trist" i "preocupada" per l'"avenç de l'onada reaccionària", que "per desgràcia" ja saben allò que comporta: "retallades", "privatitzacions" de serveis públics, "retrocés" d'avenços "fonamentals" de legislatura, dificultats d'accés a habitatge i "protecció" dels interessos dels "privilegiats".

Per tant, a aquest avenç electoral es mostra confiança en la creació d'un front ampli a les generals, no només per "revalidar" sinó de "governar" durant "més temps", amb vista a què es donin transformacions estructurals i "no meres" mesures cosmètiques".

PODEM: ESTAN PREPARATS PER A L'AVANÇAMENT ELECTORAL



Fonts de la formació indiquen que la cúpula de Podem estan tranquil, ja que "per activa i per passiva" porten contemplant des de fa uns quants mesos la possibilitat de l'escenari d'un avançament electoral, i per això tenen l'organització activada amb els equips preparats per afrontar aquesta cita electoral.

Ara, aprofundeixen des de l'organització morada, han apuntat que resta el pas més important que és la unitat de l'esquerra, encara que hi estan confiats, atès que els terminis hi prenen. Per això, parlaran amb tots els partits a l'esquerra del PSOE.

Per exemple, indiquen que el registre de les coalicions s'ha de produir a 10 dies de la publicació de la convocatòria electoral, cosa que suposaria que, si es publiqués demà, la candidatura d'unitat hauria d'estar formalitzada el 8 o 9 de juny, segons les estimacions .

La qüestió que és a l'aire és les primàries, atès que el registre de les llistes s'hauria de produir el 18 o 19 de juny, per la qual cosa caldrà veure la decisió que s'adopti al diàleg entre les confluències.