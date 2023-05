La presidenta madrilenya. Foto: Europa Press

La presidenta electa de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sostingut aquest dilluns 29 de maig que el projecte del president del Govern, Pedro Sánchez , està "en un atzucac" perquè Espanya sencera ja ha dit prou " i ha considerat que la convocatòria d'eleccions generals anticipades és “una rendició”.

En una entrevista a Telemadrid, la dirigent madrilenya ha sostingut que "no hi ha cap més deteriorament institucional, més descrèdit internacional" i "més desincentiu" per a l'empresa, els autònoms i les famílies. Veu el projecte de Sánchez "esgotat" perquè "no es pot enganyar tothom tota l'estona".

Al seu parer, ara només "cal preguntar-se si continuarà pactant" amb els seus socis i si proposarà "un Govern amb la ultraesquerra" o "amb Bildu" i si seguirà "amb aquestes lleis amb què pretendrien per exemple començar a revisar els patrimonis i els comptes bancaris dels periodistes" així com "els marges els beneficis de les empreses".

"Això ja no aguanta més. Durant aquests mesos dèiem que en realitat aquestes eleccions eren 8.000 mocions de censura per tot Espanya i així ha estat. Espanya ha parlat", ha assenyalat. I és que considera que ningú ha demanat que "es transformi" el país "per la porta del darrere" a mans de "partits minoritaris".