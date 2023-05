Foto: Europa Press

Els 212 diputats que ho han deixat de ser la mitjanit d'aquest dimarts 30 de maig, quan s'ha fet efectiva la dissolució del Congrés, podran cobrar una indemnització de transició en un pagament únic sempre que no tinguin altres ingressos. A falta d'un acord exprés de la Mesa del Congrés la previsió és que aquesta quantitat correspongui a 52 dies de sou com en legislatures anteriors i oscil·laria entre els 6.800 i els gairebé 9.000 euros, en funció dels complements.

Es tracta, concretament, dels 212 parlamentaris que no formen part de la Diputació Permanent, l'únic òrgan de la Cambra que continuarà existint fins a la constitució del nou Congrés que sorgeixi de les eleccions del 23 de juliol i que està format per 137 persones entre titulars i suplents.

Aquesta liquidació , que els potencials beneficiaris han de sol·licitar expressament, és incompatible amb qualsevol altre ingrés, s'abona en un sol pagament i tributa a Hisenda, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries.

Correspon a la retribució que cobrarien les senyories de seguir en actiu durant els 52 dies que intervinguin entre la dissolució i el dia de reflexió, és a dir, inclou la denominada retribució constitucional (3.126,89 euros), la indemnització per cobrir despeses de la seva activitat parlamentària (958,75 euros per als de Madrid i 2.008,61 per a la resta), i també els complements que poguessin rebre en funció de les seves responsabilitats al Congrés. Per tant, aquest pagament únic podria oscil·lar entre els 6.800 dels diputats de base de Madrid fins a 9.000 euros de parlamentaris d'altres circumscripcions amb algun càrrec a la Cambra.

Un cop publicat el decret de dissolució del Congrés només mantindran la condició de diputats els 137 que integren la Diputació Permanent, ja sigui com a membres titulars o com a suplents. El Congrés té 350 escons però Unides Podem mai va ocupar el que va deixar vacant el seu exdiputat Alberto Rodríguez després de ser condemnat pel Tribunal Suprem.

DESPRÉS PODEN COBRAR L''ATUR'

Els membres de la Diputació Permanent continuaran sent diputats fins que es constitueix el nou Congrés, cosa que haurà de succeir en els 25 dies posteriors a la votació. És a dir, com a molt tard el 17 d'agost, encara que la data exacta es coneixerà quan es faci públic el decret de dissolució.

Celebrades les eleccions, els diputats que no repeteixin escó i que no percebin cap altre sou públic podran demanar una indemnització per cessament, sempre que hagin estat al Parlament un mínim de dos anys.

Aquesta aturada serà l'equivalent a una mensualitat de l'assignació constitucional, fixada actualment a 3.126,89 euros, per cada any de mandat i amb un màxim de 24 mesos. Aquesta prestació no s'abonarà de cop, sinó cada mes per donar temps a ajustaments i poder cessar l'abonament si hi ha un canvi en la situació laboral de l'exparlamentari.