El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

La decisió d'avançar les eleccions generals al 23 de juliol implica la suspensió de les activitats parlamentàries a partir d'aquest dimarts 30 de maig, dia en què es dissolen les Corts.

Com a resultat, diverses mesures econòmiques que es trobaven en procés de tramitació al Congrés dels Diputats o que s'esperava presentar aquest primer semestre queden pendents. Aquesta és una llista amb les principals mesures econòmiques que es veuen perjudicades:

REFORMES SANITÀRIES

La sanitat estava esperant dues modificacions legislatives. La primera era la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Sanitari , la qual, a més de garantir l'eliminació dels copagaments, tenia com a objectiu limitar l'activitat de les empreses privades de salut en col·laboració amb les comunitats autònomes.

El text d'aquesta llei, que es trobava en un període prolongat d'esmenes abans de ser sotmès a la Comissió de Sanitat, establia que la concertació amb empreses privades només seria permesa en "circumstàncies excepcionals", prioritzant així la gestió directa i pública de tot el sistema sanitari.

L'Estat també s'havia compromès a dur a terme una reforma de la Llei de Garanties i Ús Racional del Medicament per facilitar l'accés a nous tractaments alhora que es milloraven les condicions econòmiques dels fàrmacs considerats estratègics per l'Agència del Medicament , la majoria dels quals es trobaven en etapes avançades de desenvolupament.

Aquesta reforma estava estretament vinculada al Pla de la Indústria Farmacèutica, una estratègia que, si fos implementada en la seva totalitat, implicava una inversió de 8.000 milions d'euros per part de les empreses del sector.



CLIENT FINANCER

També quedaria pendent la creació de la nova Autoritat del Client Financer abonada pel Govern de Pedro Sánchez, encarregada de gestionar les reclamacions contra entitats financeres i asseguradores. Fa tan sols unes setmanes, el projecte de llei va ser aprovat per àmplia majoria al Ple del Congrés i posteriorment va ser remès al Senat. Tot i això, la dissolució de les Corts impedirà la seva tramitació i relegarà aquest esperat organisme a quedar en l'oblit.

LABORAL I PENSIONS

En l'àmbit laboral, Yolanda Díaz s'embarcarà a la seva carrera política sense concloure l'elaboració de l' Estatut del Becari. Tot i les negociacions prolongades, encara no s'ha arribat a un acord sobre aspectes com les cotitzacions socials dels estudiants que fan pràctiques en empreses.

S'esperava que es fessin modificacions al contracte de relleu durant aquest primer semestre, ampliant la seva aplicació a sectors més enllà de l'àmbit industrial, com es va comprometre el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. Tant els sindicats com els empresaris també es van comprometre en aquest sentit en el marc de l' Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). Aquesta fórmula fomenta la jubilació parcial, ja que facilita la transició cap a la jubilació i permet que el treballador sènior formi un perfil amb menys experiència.

Tot i això, la Llei de la Seguretat Social quedarà pendent de ser abordada, malgrat que el reial decret llei ja va entrar en vigor al març i la reforma de pensions està en ple funcionament, encara que no va poder incloure esmenes.



AUTOMOCIÓ

Al sector de l'automoció, queda pendent la segona convocatòria del Programa Estratègic de Suport a la Indústria del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte). Aquesta convocatòria estava planejada per ser dividida en dues parts: una enfocada a les bateries, que ja ha rebut l'aprovació de Brussel·les, i una altra adreçada als fabricants, programada per al setembre. A més, durant el segon semestre de l'any cal discutir la implementació de la nova normativa d'emissions Euro 7, coincidint amb la presidència d'Espanya al Consell de la Unió Europea.

LLEI DE MOBILITAT

Les mesures relacionades amb les zones de baixes emissions a les ciutats i la possibilitat de modificar el mapa concessional del servei d'autobús per permetre la liberalització de trajectes de més de 100 quilòmetres queden en una situació incerta a causa de la paralització de la Llei de Mobilitat Sostenible . Aquesta legislació havia avançat a la majoria dels tràmits parlamentaris i s'esperava que fos promulgada durant l'últim trimestre de l'any. Tot i això, a causa de la situació actual, el futur d'aquestes mesures queda en un estat d'incertesa.