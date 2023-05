Eleccions / @EP

El procés per triar el proper alcalde del municipi granadí de la Vall del Zalabí es basarà en un vot nul o el llançament d'una moneda a l'aire. El PSOE i el PP van obtenir la mateixa quantitat de vots: 646 , de manera que cada partit obtindria 5 regidors cadascun . El sisè representant públic, el que permetria atorgar la majoria per governar, es triaria mitjançant un sorteig.

Una de les opcions contemplades és la de llançar una moneda a l'aire , cosa que ja ha succeït diverses vegades en altres municipis de Granada, com Güéjar Sierra, Carataunas o Lújar. "En aquest moment s'està revisant si hi ha un vot del PP que es considera nul o no. La papereta està retallada i hem impugnat aquest vot perquè no compti al recompte", comenta l'alcalde de la Vall del Zalabí, Manuel Sánchez Mesa, al mitjà Ideal .



La destinació del municipi està en mans d'aquest vot. Si es considera nul , el PSOE obtindria 6 regidors i governaria al municipi, deixant el PP amb 5 regidors a l'oposició. Tot i això, si es considera vàlid el vot en qüestió, ambdós partits quedarien empatats en regidors i el sisè representant públic, qui determinaria el govern, es decidiria mitjançant un sorteig.

La decisió final recau a la Junta Electoral de Zona de Guadix, que prendrà una determinació el 2 de juliol. Mentrestant, el municipi espera amb ànsies conèixer el signe polític del seu proper alcalde.