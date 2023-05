El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @CatPress

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat negociacions amb les formacions independentistes amb l'objectiu de fer un "front democràtic" contra l'auge de la dreta i l'extrema dreta, a tenor dels resultats obtinguts en les eleccions municipals del passat diumenge i en la resta d'Espanya. A més, també ha descartat que hi hagi un "avançament electoral" a Catalunya després que Pedro Sánchez, el president de l'Estat, anunciés l'avançament de les eleccions generals el proper 23 de juliol.

Aragonès ha comparegut aquest dimarts al Palau de la Generalitat i ha insistit en què cal fer un front comú per defensar Catalunya. "L'hora és greu. Cal defensar Catalunya i els drets civils i polítics, les escoles i sanitat catalana, la igualtat de totes les persones, l'economia i benestar i el dret a escollir el nostre futur com a país", explicava en la compareixença. És per això que ha demanat "unitat, generositat i fermesa" per combatre el front de les dretes al territori català.

És per això que el president de la Generalitat ha demanat que els votants independentistes pactin i es posin d'acord per anar junts a les pròximes eleccions i així combatre les dretes. "Com a president, em poso a disposició per construir ponts d'entesa", ha afirmat.

A més, ha afirmat que també treballaran per a que la presidència del Parlament recaigui en algú independentista, atenent als resultats de les últimes eleccions municipals.

Aquí està la declaració completa:

Compareixença completa de Pere Aragonès / @CatPress