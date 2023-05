La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, intervé durant una roda de premsa posterior al Consell de Ministres a Moncloa, el 23 de maig del 2023, a Madrid (Espanya) - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , s'ha mostrat convençuda que és possible la remuntada del PSOE per a les properes eleccions generals del 23 de juliol, malgrat la contundent derrota aconseguida en autonòmiques i municipals aquest diumenge. En aquest sentit, ha apel·lat a la mobilització del votant progressista davant l'amenaça de la ultradreta ja que el vot d'esquerres s'aglutini al PSOE.

Així ho ha assenyalat en una entrevista a La Sexta, en què ha insistit que el president del Govern, Pedro Sánchez va prendre la decisió d'avançar eleccions per assumir responsabilitats després del 28M i amb l'objectiu d'aclarir l'escenari polític a Espanya.

A més, ha indicat que el país viu importants desafiaments que no es poden afrontar amb el "simplisme" que representa el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i per contra requereixen "determinació" i per aquest motiu Sánchez vol "reforçar el seu posició", segons ha afirmat.

Al seu parer, hi ha una majoria social "que s'ha de manifestar a les urnes" i que representa una Espanya innovadora, que vol combatre el canvi climàtic, feminista i que segons ha indicat, "no es resignarà que la ultradreta campi a plaer per totes les institucions del país".

"Cal aturar-la aquí, a les urnes i aquesta és la crida que estem fent amb aquesta convocatòria electoral", ha afegit. Rodríguez considera per tant que encara queda molta gent per mobilitzar-se doncs, segons la seva opinió, la societat espanyola "no es correspon amb la dreta i extrema dreta" que representen Feijóo i el líder de Vox, Santiago Abascal, ha assenyalat.

En aquesta mateixa línia afirma que la societat espanyola veu amb bons ulls "els avenços" impulsats pel Govern encara que, segons ell, cal "un esforç de mobilització i de reacció, davant una amenaça que hi és", que és "greu i que s'ha vist en l'expressió de les urnes el 28M.

La portaveu també ha fet una crida als votants d'esquerra per aglutinar el vot al PSOE i ha advertit que en aquestes darreres eleccions la segregació del vot progressista ha impedit la representació mentre que la dreta ha aglutinat i ha aconseguit més regidors.