Sumar, el projecte que impulsa la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, s'ha registrat com un partit instrumental de cara a les eleccions generals, amb l'objectiu de facilitar la confluència entre les diferents formacions d'esquerra i la societat civil.

Així ho han traslladat fonts de la plataforma, que expliquen també que es va informar tots els partits amb què es conversa per crear una candidatura d'unitat, que van donar el seu vistiplau a aquesta iniciativa, com apunten també altres fonts vinculades a formacions implicades en el procés

D'aquesta manera, la denominació concreta registrada al Ministeri de l'Interior és 'Moviment Sumar' i que la fórmula de partit instrumental serveix per "poder garantir la participació de persones independents i professionals a la confluència", indiquen des del col·lectiu conformat per la titular de Treball.

Sumar ha difós també a les seves xarxes aquesta decisió i recalquen que el partit instrumental serà "el cor ciutadà del projecte i presentar-nos amb garanties" per a la cita electoral del proper 23 de juliol". "Avancem en una confluència amb totes les persones que comparteixin l'horitzó de país. Volem que Yolanda Díaz sigui presidenta” , ha aprofundit a les seves xarxes socials.

SUMAR VOL SER "LA CASA GRAN DE LA DEMOCRÀCIA"



En aquesta línia, les citades fonts indiquen que Sumar té com a meta "ser la casa gran de la democràcia", per erigir-se com un "moviment europeista, plural" i amb ferma voluntat d'"enfrontar el repte de l'emergència climàtica i avançar cap a una societat més lliure, més feminista i més igualitària”.

A més, desgranen que treballen per concórrer a les eleccions amb "totes les formacions polítiques que comparteixin el projecte de país per a la propera dècada", que garanteixi una "majoria progressista" que defensi els "drets conquistats" aquesta legislatura i permeti continuar avançant en mesures de justícia social.

Els terminis de la normativa electoral fixa un període de deu dies per constituir les coalicions per a la cita amb les eleccions generals, i per això Sumar i la vicepresidenta segona han accelerat el procés per conformar un front ampli progressista.

D'aquesta manera, Sumar assumeix el "repte" de l'avançament electoral, detalla que ja té molta feina avançant i ahir va reactivar les conservacions amb més d'una quinzena de partits per aconseguir una candidatura unitària , sota el lideratge de Díaz. La líder de Podem, Ione Belarra, va assenyalar que aquests contactes estaven activats i que treballaven per aconseguir un acord de coalició.

Ara com ara, diverses formacions progressistes han deixat clara les seves intencions d'adherir-se al projecte que impulsa la vicepresidenta segona, com En Comú Podem, IU, Verdes Equo i Alianza Verde.

LES PRIMÀRIES, UNA DE LES INCÒGNITES



El que queda a l'aire ara com ara és la qüestió de les primàries, atès que si es compleixen els terminis estimats ara com ara el registre de la llista electoral s'hauria de produir el 19 de juny.

Diverses fonts de l'espai confederal subratllen que els temps de la convocatòria electoral són molt ajustats i el desplegament d'aquest sistema d'elecció de candidats és complicat i que serà un dels punts a determinar en els contactes d'aquests dies. Algunes d'aquestes veus apunten directament que sembla difícil unes primàries, que era la intenció de Díaz.

A més, les primàries obertes era un dels requisits que plantejava Podem per a un acord previ i ahir l'exvicepresident Pablo Iglesias pronosticava que, al seu parer, no tindrien lloc.

GARZÓN: TREBALLAR UNITÀRIAMENT EN FAVOR DE SUMAR



Aquest mateix matí el líder d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, ha emfatitzat l'aposta de la seva formació per la candidatura de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i insta totes les formacions progressistes a treballar "unitàriament dins de Sumar".

"Ni un minut per perdre: tots a treballar unitàriament dins de Sumar", ha remarcat en un missatge a la xarxa social de Twitter, juntament amb una imatge del comunicat de l'Executiva federal d'IU davant l'avançament electoral, que emfatitza la seva adhesió al projecte de Díaz com ha expressat durant aquests mesos.

La direcció federal va assegurar ahir que Sumar i la candidatura de la vicepresidenta segona "són la millor oportunitat" per a l'esquerra davant l'avançament de les eleccions generals, juntament amb una crida a la confluència de diferents formacions progressistes al voltant d'ella per construir-ne una. alternativa seriosa".

Encara més, l'Executiva d'IU remarcava que tant Sumar com Díaz són l'oportunitat de mobilitzar els votants d'esquerra i que "no hi ha temps de laments" després dels comicis autonòmics i municipals del 28M, que han suposat la victòria clara de la dreta .

"La política d'esquerra necessita més que el gris de la gestió pública; necessita un projecte polític adaptat a aquesta època que sigui capaç de despertar un sentiment més mobilitzador que la simple i suposada conciliació d'interessos objectius", aprofundia el document de la formació .