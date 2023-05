Façana de la seu del PSOE durant el seguiment de la jornada electoral a la seu federal del PSOE, a 28 de maig de 2023, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press

El PSOE acusa el PP utilitzar la mentida quan governa i li ha retret la seva actuació davant els atemptats de l'11 de març, l'enfonsament del petrolier Prestige i l'accident aeri del Iak 42 , entre d'altres.

Al primer vídeo publicat per la direcció del PSOE des que el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 23 de juliol assenyalen que "la mentida" és "el que el PP vol per a Espanya".

Així fan referència a un lapsus del portaveu de campanya i vicesecretari de Cultura del PP Borja Sémper, que aquest dilluns en una entrevista a TVE va dir que volien derogar el sanxisme perquè la política sigui més edificant, recuperar el valor de la paraula donada i " que la mentida torni a operar en política” segons va indicar.

El PSOE s'ha agafat a aquest error per assenyalar que el PP menteix quan és a La Moncloa i li ha retret diversos casos al principal partit de l'oposició. Al vídeo apareix, per exemple, la reacció del llavors ministre de l'Interior, Ángel Acebes, que atribuïa a la banda terrorista ETA l'autoria dels atemptats de l'11 de març del 2004 a Madrid.

També inclouen imatges de Mariano Rajoy , en la seva etapa com a vicepresident del Govern, donant explicacions sobre l'enfonsament del petrolier Prestige a la costa de Galícia. "Surten uns petits filets", diu Rajoy entre imatges de la tragèdia ecològica que va inundar de chapapote les platges el 2002.

També, imatges de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas , condemnat per corrupció, i de l'accident de l'avió Yak 42 (maig del 2003) en què van morir 75 persones, la majoria militars espanyols que venien de l'Afganistan i del llavors ministre de Defensa, Federico Trillo.

En aquest cas, del qual la setmana passada es van fer 20 anys, els familiars de les víctimes van lliurar una llarga batalla legal amb l'Estat i van acusar Trillo de mentir, sobre l'estat de l'avió sinistrat i també sobre la posterior identificació de cadàvers.