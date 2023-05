El vicesecretari general de Ciutadans, Edmundo Bal / @EP

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal , ha posat de manifest la seva discrepància amb la decisió del seu partit de no presentar-se a les eleccions generals del proper 23 de juliol. "Quina vergonya més gran", ha dit.

Bal, que va perdre les primàries a Ciutadans davant de la llista que encapçalaven Patricia Guasp i Adrián Vázquez i que amadrinava Inés Arrimadas, ha cridat l'atenció sobre el fet que la retirada de Ciutadans hagi estat elogiada pel PP. "Doncs crec que ja està tot dit", ha comentat en un missatge de Twitter.

En concret, cita un missatge de Fran Hervías, l'exresponsable d'Organització de Cs amb Albert Rivera, que es va passar al PP i des d'aquí va atraure nombrosos càrrecs del partit taronja: "La direcció del meu partit d'acord amb Hervías. No hi vaig a dir res encara però no em penso callar davant aquest atropellament --ha escrit--. Quina vergonya més gran sento ara mateix".