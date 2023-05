(ID) La portaveu i la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall i la regidora d'ERC - Lorena Sopêna - Europa Press

ERC ha convocat una assemblea oberta als militants dimarts que ve després dels resultats electorals aconseguits pel partit a les eleccions municipals del 28 de maig passat, segons ha pogut confirmar.

Tal com ha avançat 'Nació Digital', l'assemblea també servirà per abordar el full de ruta de partit davant les eleccions generals del proper 23 de juliol, segons han informat el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira , en una carta a la militància.

Ja a la nit electoral, Junqueras es va comprometre a analitzar els resultats electorals, que va assegurar que no eren els que la formació "desitjaria": a Barcelona, van passar de 10 a cinc regidors, ia Tarragona i Lleida, on van governar, no es van imposar com a força més votada i van perdre regidors.

Junqueras va lamentar que ERC no havia estat "capaç de mobilitzar" part dels electors que en altres comicis els van donar el seu vot , i aquest mateix dilluns va fer una crida a recuperar la unitat a l'espai sobiranista.

També es va reafirmar en la defensa de l?estratègia independentista d?ERC de negociar amb l?Estat un nou referèndum d?independència.

Aquest mateix dimarts, el president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha demanat “impulsar un front democràtic” a Catalunya davant un hipotètic govern de PP i Vox després de les eleccions, després que Junts proposés una llista independentista unitària.

SECTOR CRÍTIC



Els resultats d'ERC el 28M han aixecat crítiques dins d'un sector de militants crítics amb la direcció d'ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, que en un comunicat aquest dimarts ha reclamat a la cúpula "unitat estratègica" entre els partits independentistes .

També demanen que sigui la militància qui decideixi la llista electoral per a les generals, "inclòs el cap de llista", després que Junqueras apostés dilluns perquè repetís el portaveu del Congrés, Gabriel Rufián.