El projecte de Pere Aragonès i d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per a aquesta legislatura, impulsant un diàleg amb l'Executiu central per aconseguir un referèndum pactat seguint la via Quebec ha naufragat estrepitosament. Els republicans s'han estavellat en aquestes municipals, caient en més de 6 punts percentuals respecte a les eleccions del 2019 i perdent votants que se n'han anat cap a Junts i el PSC. ERC ha passat de ser la força política més votada el 2019 a caure cap a la tercera posició amb un 17,31% dels vots, darrere del PSC (23,72%) i Junts (18,38%).

Compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimarts des del Palau de la Generalitat

D'altra banda, el principal interlocutor, els socialistes, han sortit beneficiats d'aquesta estratègia de pactisme a Catalunya, col·locant-se com a primera força. Però no han tingut la mateixa sort a Espanya, on s'han estavellat perdent moltes alcaldies importants. El Partit Popular ha sabut canalitzar el recel de la població amb l'acostament de Pedro Sánchez cap als grups independentistes catalans i bascos. Ara, els dos propulsors de la taula de diàleg estan ferits de mort, i saben que no poden seguir per la mateixa via si volen prosperar electoralment.

Possiblement per aquest motiu estiguem veient una separació entre els republicans i els socialistes a Catalunya. El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall , ha descartat reeditar un pacte progressista amb BComú i el PSC a Barcelona, reunint-se primer amb el líder de Junts, Xavier Trias, que sembla que té totes les paperetes per a convertir-se en l'alcalde de la capital catalana. Alhora, el president Aragonès ha realitzat una compareixença aquest dimarts demanant "impulsar un front democràtic" a Catalunya davant un hipotètic govern central conformat pel PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol. Un front democràtic per combatre la dreta que inclogui sobiranistes i independentistes, convidant els Comuns però, en cap cas, al PSC.

UNA VIA MORTA

Aragonès ha entès que el seu partit no prosperarà més per la via del diàleg : el seu principal interlocutor al Govern central s'enfonsa a la resta del país amb cada concessió que fa a Catalunya, i ells perden vots a Catalunya a favor del seu principal interlocutor i de Junts, que aposta per la via dura de l0independentisme. Per això, ha iniciat una nova estratègia per salvar els mobles, renunciant al diàleg amb el PSC per deixar de perdre vots i tractant de liderar un nou front independentista contra una aliança entre el PP i Vox a Moncloa que, tot i que encara és hipotètica, és força versemblant, i es pot convertir en realitat a partir del proper 23 de juliol.

El nou rumb que sembla que està marcant Aragonès per a ERC es basarà a aglutinar el vot independentista i, per tant, s'esperaria que els republicans comencin a fer servir un to més dur contra Madrid. Només així poden desactivar Junts i no perdre el lideratge del sector independentista. Al Parlament ERC tornaria a buscar el suport dels de Borràs i Turull per tenir força davant d'un executiu central de dretes, sense necessitar al PSC. Una estratègia que pot quallar si Pedro Sánchez perd les properes generals –cosa que podria passar- i si Junts mantingués certa lleialtat envers els republicans – un fet totalment impossible-.