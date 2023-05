El secretari general de Ciutadans, Adrián Vázquez / @EP

Aquest dimarts es va certificar la crònica d'una mort anunciada. Ciutadans, el partit que un dia es va arribar a veure com una alternativa real a la dreta d'Espanya, ni tan sols serà a les properes eleccions generals del 23 de juliol. "Entenem que els espanyols no ens veuen com una alternativa política transformadora del nostre país", reconeixia Adrián Vázquez, el secretari general de Ciutadans, i afegia que "avui comença tot. Reconeixem que els cicles electorals, sobretot per a partits com el nostre, en moments de tan extrema polarització pateixen”.

Aquesta retirada arriba després de la desfeta a les eleccions municipals del passat diumenge 28 de maig. Sense anar més lluny, només s'ha quedat amb 392 regidors a tot l'Estat, molt lluny dels 2.395 que van aconseguir a les passades municipals del 2019. Per a xifra més dura, la següent: tan sols l'1,35% de vots van ser cap a ells.

Per tant, la formació taronja deixa de tenir presència a totes les autonomies i ciutats importants on encara tenien representació. Només s'han quedat amb set diputats a tot Espanya (sis a Catalunya i un a Castella i Lleó), i coincideix que no hi van haver comicis autonòmics en aquestes dues autonomies.

NAIXEMENT I SALT A LA POLÍTICA NACIONAL

Ciutadans va néixer el 2006 a Catalunya i amb l'objectiu de recollir el vot de les persones que no se sentien representats pel PP ni pel PSOE. Es va posicionar clarament contra l'independentisme i va anar creixent fins que el 2015 va fer el salt a la política nacional.

Capitanejat per Albert Rivera, Ciutadans va viure el seu auge entre el 2015 i el 2019, quan el bipartidisme es va diluir lleument i van emergir altres forces polítiques com Podem i el mateix Ciutadans. De fet, a les eleccions generals del mes d'abril del 2019 van arribar a tenir 57 escons al Congrés dels Diputats. Al costat dels 123 que tenia el PSOE, tenien la possibilitat de formar govern a Espanya... però no va ser així.

El partit liderat per Albert Rivera es va negar basant-se en la tendència de centre dreta i al final Espanya va haver de fer unes segones eleccions al novembre en no aconseguir un assenyat per formar govern. Per tant, els seus votants es van adonar que el seu vot a Ciutadans queia en sac trencat... i per votar a la dreta, ja tenien el PP i VOX, d?una manera més extrema.

Només així s'entén que a les eleccions del novembre, el grup taronja va passar dels 57 als 10 escons, mentre que els de PP i VOX van augmentar de forma substancial.

ELECCIONS GENERALS PP VOX Ciutadans Abril 2019 66 24 57 Novembre de 2019 89 52 10

Aquest cop polític porto a la retirada d'Albert Rivera com a líder de Ciutadans, deixant Inés Arrimadas al capdavant de la formació.

FUGA DE POLÍTICS

Les eleccions autonòmiques de Catalunya del 2021 van ser un altre punt important en la debacle del partit. En comparació a les del 2017, on la formació taronja va obtenir 1.109.732 vots, el 2021 es va quedar amb tan sols 157.903 vots.

També cal afegir que aquell mateix any va patir un altre revés a Múrcia, quan van intentar desbancar el PP amb una moció de censura presentada al costat del PSOE. El president de la comunitat, Fernando López Miras, va acabar superant aquest plebiscit per dos vots, per la qual cosa el seu intent de generar una política útil va tornar a quedar-se al tinter.

I a partir d'aquí... una fugida que ha fet trontollar els fonaments del partit. Segons dades de Público , més de 200 polítics ja se n'han anat a les files del PP, formació que no ha tingut cap mena d'objecció a obrir-los la porta. De fet, després de conèixer-se que Ciutadans no concorrerà a les eleccions del 23 de juliol, Alberto Núñez Feijóo, ha dit als votants del grup taronja que el Partit Popular "és casa seva per sempre".

De moment, Ciutadans es retira de la política estatal. Manca veure si de forma temporal, o per sempre.