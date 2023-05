Foto: Hi ha dret

Dilluns passat 29 de maig, Pedro Sánchez va anticipar la convocatòria de les eleccions generals, cosa que va fer que es dissolguessin el Congrés i el Senat i que, en certa manera, l'activitat política al conjunt de l'estat es pausés.

En els 3 anys i 5 mesos en què ha estat en marxa la legislatura (es compta des de l'1 de gener del 2020), segons The Objective , ja sigui per subvencions d'ajuntaments, diputacions, governs autonòmics o algunes de les administracions de l'estat , els partits han rebut més de 297 milions en ajudes.

El PSOE és la formació que s'ha emportat més quantia, amb un import proper als 59 milions d'euros, als quals cal afegir els més de 7 del PSC, que en certa manera té autonomia pròpia.

Per darrere del principal partit del govern, hi ha el PP (49), Vox (una mica més de 33), Podem (per sobre dels 17) i Ciutadans (amb menys de 12,5), en aquest ordre, com a partits d'àmbit estatal.

Més enrere, i amb imports menors als dos dígits, hi ha formacions com ERC, el PDeCAT, el PNB, Catalunya en Comú i Bildu, entre d'altres.