El secretari general de Junts, Jordi Turull / @EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha explicat que es reunirà aquest dimecres a la tarda amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar les propostes que tots dos han plantejat per concórrer a les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimecres, després que ell mateix demanés a les forces independentistes anar junts en una llista unitària i Aragonès advoqués per un "front democràtic" a Catalunya davant d'un possible govern de PP i Vox.

Turull ha detallat que Junts i ERC ja tenien reunions previstes per analitzar els resultats de les eleccions municipals i ha dit que, després de l'avenç electoral, la seva formació ha plantejat "totes les forces polítiques que van estar vinculades amb l'1-O i també amb les entitats independentistes" trobades per exposar el seu plantejament.

En aquesta línia, ha concretat que s'ha dirigit a Demòcrates i PDeCat i no ha dit si, si fracassa la proposta unitària, preveu concórrer amb aquests últims: "Pensar en altres escenaris és que dónes per perdut el primer", ha replicat.

"MARC MENTAL ESPANYOL"

El secretari general de Junts ha criticat que Aragonès amb el plantejament electoral situés "els catalans en un marc mental espanyol" i ha demanat considerar l'avenç dels comicis com una oportunitat per a l'independentisme, en les seves paraules.

Així, ha exigit decidir pensant en què és millor per a l'independentisme català i no per al PP i el PSOE i ha criticat: "Si això va entre el PP i el PSOE, està convidant els catalans a votar el PSC".

Turull ha valorat que Aragonès va demanar "defensar valors universals" i que, al seu parer, ja estan integrats a l'independentisme, per la qual cosa creu que no requereixen una iniciativa conjunta, mentre que ha exigit que el plantejament sigui --textualment-- per avançar cap a la independència.

Ha criticat que la compareixença del president "semblava un concurs de lamentacions" i ha expressat perplexitat.

TRIAS "LIDERA" LES NEGOCIACIONS A BARCELONA

Turull ha insistit que el seu partit prioritzarà pactes amb les forces independentistes després de les eleccions municipals i que respectaran l'"autonomia local".

Ha dit que és el seu candidat a Barcelona i guanyador de les eleccions, Xavier Trias, que lidera les converses amb el candidat republicà, Ernest Maragall: "Anem parlant, té tota la meva confiança, és un tema que lidera ell".

Després de les eleccions municipals, ha erigit Junts com la primera força independentista i ha dit que qui cregui que els independentistes ho han fet fabulosament s'està enganyant: "Sense autocrítica no es pot millorar, però sense autoestima no es pot avançar".