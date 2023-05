Arxiu - Oficina de Correus. - CORREUS - Arxiu

La Junta Electoral Central (JEC) es planteja ordenar que calgui mostrar el DNI o qualsevol altra identificació personal autoritzada per votar per correu a les eleccions generals del 23 de juliol, una mesura que ja es va adoptar a Melilla per a les municipals de diumenge passat davant les sospites d'un possible frau després de les denúncies de robatori de documentació electoral i la investigació oberta sobre això.

La legislació obliga a identificar-se amb el DNI a l'hora de sol·licitar el vot per correu, però ja no es considera necessari quan, dies o setmanes després, aquest mateix elector exercir el dret i lliura el vot a l'oficina de Correus.

Però el cas de Melilla, on les sol·licituds del vot per correu es van disparar fins gairebé el 20% del cens i hi va haver denúncies de sostracció de la documentació electoral que s'enviaria a electors, van aconsellar a la Junta Electoral de la ciutat autònoma exigir el DNI en emetre el vot per correu.

I la JEC va avalar la instrucció i fins i tot va estendre l?exigència d?aquesta mesura extraordinària a totes les oficines de correus de la resta d?Espanya, encara que només per a votants censats a Melilla.

TAMBÉ HO DEMANAR INTERIOR



La identificació del votant per correu també va ser sol·licitada per algunes de les formacions que competien als comicis a Melilla, com Vox, i també per la Direcció General de Política Interior.

En aquest context, i davant la previsió d'un increment del vot per correspondència atesa la decisió del socialista Pedro Sánchez de celebrar eleccions en període de vacances, la Junta Electoral Central s'està plantejant generalitzar l'exigència del DNI per als comicis del 23 de juliol.