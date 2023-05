El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , ha denunciat avui el domini de la dreta dels mitjans de comunicació i ha augurat que serà acusat de "tupinada" com va passar als EUA quan Donald Trump va perdre les eleccions: "No és nou, els seus mestres nord-americans van llançar a una torba embogida contra el Capitoli per denunciar una falsa tupinada".

El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, intervé durant un acte de campanya al Recinte Firal, el 24 de maig del 2023, a Gijón, Astúries

El líder socialista ha fet aquests advertiments durant una reunió al Congrés, la primera que manté amb diputats i senadors després d'anunciar la decisió d'avançar les eleccions generals el 23 de juliol. En aquesta trobada, en què els seus companys l'han interromput en nombroses ocasions amb llargs aplaudiments, Sánchez s'ha estès a fer advertiments sobre el que ell entén que els espera en aquesta propera campanya electoral ia carregar contra PP i Vox equiparant-los com a “dreta extrema i extrema dreta".

"La tempesta serà tremenda" , ha exclamat abans d'argumentar que ja han tingut un "aperitiu" d'"insults i brutícia" a la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. I creu que la dreta seguirà la mateixa línia i intentarà "crispar fins a límits insospitats" perquè no s'escoltin els arguments dels socialistes amb l'afany que abaixin els braços i desmobilitzin l'electorat.

Així, ha augurat en un discurs dur contra les dretes, que "des de la posició de domini que tenen a les grans empreses, als grans mitjans de comunicació" es desfermarà una campanya "encara més ferotge d'insults i desqualificacions".

AUGURA CAMPANYA FEROSA D'INSULTS I DESQUALIFICACIONS



En aquest sentit, ha afegit que tindran a veure en programes de màxima audiència com s'"inventen barbaritats" perquè el que a parer seu està fent la dreta és "copiar els mètodes dels seus mestres nord-americans".

Creu que uns parlaran de "tupinada" i altres voldran aturar-lo com a responsable d'aquesta tupinada. "No és nou, els seus mestres nord-americans van llançar una torba embogida a l'assalt del Capitoli per denunciar una falsa tupinada", ha recordat comparant així PP i Vox amb el trumpisme.

En aquest punt, ha portat a col·lació una reunió que ahir va mantenir amb l'exsecretària d'Estat nord-americana, Hillary Clinton, amb qui va comentar que els "trumpistes" s'havien inventat una "fabulació" al "pizza gate", que sostenia que ella estava al capdavant d?una xarxa de trànsit de persones que tenia la seu en una pizzeria a Washington. "No és broma, això és molt seriós", ha exclamat.

Però ha demanat als seus companys de partit que es mantinguin tranquils i responguin a la "catarata d'insults" amb arguments ia les falsedats amb dades, al·legant que les eleccions de diumenge passat no són un punt d'arribada sinó de partida, intentant així restar importància als analistes que parlen de 'canvi de cicle' com si es tractés d'un fenomen natural i el futur estigués escrit: “no és així”.

ATURAR EL CORRENT REACCIONARI



Ha admès que hi ha "hordes poderoses" que empenyen en aquesta direcció com passa a altres parts d'Europa i del món. Però encara que ha assenyalat que "Espanya no és immune a aquest corrent reaccionari", ha demanat treballar per aturar-lo i ha augurat que aquí no succeirà perquè considera que guanyarà les eleccions.

Pedro Sánchez ha argumentat que per molt poderosos que siguin els poders "que hi ha darrere" de les dretes, val el mateix el vot d'un conductor d'autobús o d'una caixera de supermercat que el del president d'un canal de televisió o el d¿un banc. "El vot ens iguala, tot depèn del que voti la gent", ha al·legat.

I ha volgut retrocedir a la transició per afirmar que el PSOE no el van fundar "7 ministres d'una dictadura amb el finançament d'uns quants banquers", sinó que el seu partit el van formar en un bar de Madrid 25 treballadors, 16 tipògrafs, 4 metges, un professor, dos artesans, un marbrista i un sabater.

"Aquesta és la gent a qui representem, a qui defensem i de qui depenem per guanyar el PP", ha postil·lat. I davant dels pronòstics adversos que l'auguren per al 23 de juliol, ha demanat imaginar els presents si aquests treballadors que van fundar el PSOE parlaven de pronòstics adversos, per concloure que no i que només pensaven a guanyar les eleccions”.

Dit aquests, ha arengat els seus companys assegurant que en això mateix pensen ells a guanyar el 23 de juliol per governar i construir una Espanya millor.

"VA PRENRE LA DECISIÓ AMB LA MEVA CONSCIÈNCIA"



Pedro Sánchez també ha explicat als seus companys que la decisió d'avançar les generals la va prendre amb la consciència. Ho va fer, ha afegit, pensant en els seus companys i companyes: "Cap líder que mereixi ser-ho pot mirar cap a una altra banda quan els seus pateixen càstig tan immerescut i injust", ha postil·lat.

En aquesta intervenció ha assenyalat que la primera conseqüència d'aquests resultats és que "magnífics presidents autonòmics i alcaldes es veuran desplaçats malgrat que molts han vist incrementat el seu suport electoral".

Dit això, ha admès que li agrada guanyar i li fa mal perdre: "Faltaria més". Però assegura que no li va costar entendre que havia de fer un pas endavant i assumir els resultats de diumenge sense amagar-se.

EQUIPARA AL PP I VOX: "DRETA EXTREMA I EXTREMA DRETA"



La segona del 28M serà, segons ha dit, que a totes les institucions on governava el PSOE ara ho faran PP i VOX. I ho faran, ha dit, amb un programa del qual només es coneix que volen "derogar el sanxisme".

Ha reptat que ho expliquin i els ha preguntat si suposarà derogar qüestions com la pujada de l'SMI, l'ingrés mínim vital, la Llei d'Habitatge o la pujada de les pensions, entre molts altres assumptes aprovats pel seu Govern. Tot i que ha vaticinat que el que busca la dreta és “destruir”.

Sánchez ha plantejat que l'alternativa al seu Govern són PP i Vox, "el tàndem format per la dreta extrema i l'extrema dreta", dues forces polítiques que a parer seu ja són "del tot semblants" tant en la forma com en el fons , segons ha advertit.

Així ha indicat que no hi ha cap distinció entre totes dues ni en la forma d'afrontar els debats, ni en la manera de realitzar una campanya electoral ni tampoc en els seus programes electorals, ja que tots dos inclouen una "agenda de contrareformes", segons ha retret.

En aquesta línia ha acusat dirigents del PP i Vox de sostenir posicions amb què la majoria de la ciutadania espanyola no hi està d'acord, al contrari que el PSOE que és el partit que més s'assembla a Espanya. "Ortega Smith menyspreant una dona en cadira de rodes que havia estat víctima de violència de gènere ¿s'assembla a Espanya?", ha llançat en referència al diputat i portaveu de Vox a l'ajuntament de Madrid.

"Ajuso negant el canvi climàtic i dient que tot s'arregla amb plantes als balcons, ¿s'assembla a Espanya?", ha seguit abans de carregar en la mateixa línia contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal i el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo.

Així, ha acusat Feijóo de premiar "amb una maleta" els millors estudiants de Galícia perquè busquin el seu futur fora de la regió, Abascal d'exigir que s'elimini el dret a avortar de les dones ia Gallardo de dir que el CO2 no atenta contra la salut.

D'altra banda, ha admès ser conscient que la convocatòria electoral en ple estiu agafa la ciutadania "cansada" i que la gent vol desconnectar i anar-se'n de vacances, "les primeres completament normals després d'haver superat la pandèmia", segons ha subratllat. Així mateix ha defensat la seva gestió en assenyalar que el seu govern ha comès "més encerts que ensopegades".