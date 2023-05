La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha llançat un missatge d'"esperança" a l'electorat progressista d'aquest país, que, segons ha dit, està "desanimat" després dels comicis del 28M, i ha avançat que assumeix el repte de sortir a guanyar país a les eleccions generals.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb l?alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, il?eurodiputada d?IU Sira Rego en un acte de la campanya electoral a les eleccions del 28M a Barcelona.

"Espanya ens està esperant" , ha apuntat en una breu declaració als mitjans abans d'assistir a Madrid a la presentació del llibre 'Perder la gràcia', en al·lusió a la seva candidatura i al procés de reagrupació de l'esquerra de cara a aquests comicis .

En la primera compareixença davant la premsa després de la convocatòria de les eleccions generals el 23 de juliol, Díaz ha volgut fer una reflexió conscient que "molts demòcrates i persones progressistes" estan "desanimats" i "preocupats", després de la victòria de la dreta a les eleccions autonòmiques i municipals.

"Els envio un missatge clar d'esperança i confiança. Assumeixo el repte per poder guanyar aquest país" , ha traslladat la titular de Treball i líder de Sumar.

REGISTRE DEL PARTIT



Precisament, Sumar ja està registrat com a partit polític de cara als comicis del 23J, amb l'objectiu de facilitar la confluència entre les diferents formacions d'esquerra i la societat civil. La denominació concreta de la formació instrumental és 'Moviment Sumar'.

Amb això, fonts de la plataforma van explicar que la fórmula de partit instrumental serveix per "poder garantir la participació de persones independents i professionals a la confluència", amb vista a ser la "casa gran" de la democràcia.

Des de la vocació de ser un "moviment europeista, plural" i amb ferma voluntat d'"enfrontar el repte de l'emergència climàtica i avançar cap a una societat més lliure, més feminista i més igualitària", Sumar treballa per concórrer a les eleccions amb "totes les formacions polítiques que comparteixin el projecte de país per a la propera dècada".

I és que l'objectiu és garantir una “majoria progressista” que defensi els “drets conquerits” aquesta legislatura i permeti continuar avançant en mesures de justícia social.

UNIR A UNA QUINZENA DE PARTITS



Ara, la vicepresidenta i el seu equip estan immerses en una negociació amb una quinzena de formacions per intentar aconseguir una candidatura d'unitat a l'esquerra del PSOE. Contactes negociadors que segueixen el seu camí tant a nivell bilateral com multiralteral.

Els terminis de la normativa electoral fixen un període de deu dies per constituir les coalicions per a la cita amb les eleccions generals, és a dir, el 9 de juny. Per tant, Sumar ha accelerat el procés per conformar un front ampli progressista.

Sobre això, formacions com IU, En Comú Podem, Verdes Equo i Alianza Verde han manifestat el seu compromís d'adhesió.



Mentrestant, la líder de Podem , Ione Belarra, va remarcar que el seu partit vol la unitat i que es posaven a treballar des del mateix dilluns per assolir un acord de confluència amb Díaz i Sumar, deixant enrere tensions passades.

Mentrestant, Compromís ahir va manifestar els seus plantejaments per a la negociació on deixava clar que la negociació seria bilateral i aspirava a liderar el projecte, la candidatura, a la Comunitat Valenciana.

Alhora, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha dit aquest matí que no posa "línies vermelles" Sumar, encara que creu que cada formació ha de tenir en compte els seus resultats.