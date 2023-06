Borrell, en una compareixença pública. Foto: Europa Press

L'Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha considerat aquest dijous 1 de juny que no hi ha "res extraordinari" en el fet que l'avançament electoral a Espanya el 23 de juliol faci coincidir l'arrencada de la presidència de torn espanyola de la UE amb la campanya electoral .

"Crec que la campanya electoral es pot desenvolupar sense perjudici de la presidència", ha afirmat Borrell a preguntes de la premsa en arribar a la II Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC, per les sigles en anglès) a què assisteixen gairebé mig centenar de líders europeus, inclosos el president del Govern, Pedro Sánchez.

El cap de la diplomàcia europea (que va ser ministre d'Exteriors el primer any de Govern de Sánchez) ha recordat que no és la primera ocasió en què se celebren eleccions presidencials en un Estat membre mentre exerceix la presidència europea, com va ser el cas de França quan Emmanuel Macron va revalidar el seu mandat. Per això, ha recalcat, "no és gens extraordinari ni nou".