El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, intervé durant un acte de campanya al Recinte Firal, el 24 de maig del 2023, a Gijón, Astúries

Emiliano García-Page en una entrevista amb Carlos Alsina a Onda Cero , ha afirmat aquesta mateixa setmana que ara mateix al PSOE s'imposa majoritàriament la tesi que "cada pal aguanti la seva espelma". La responsabilitat del resultat de les properes eleccions generals la major part dels socialistes la dipositaran al president del Govern i líder socialista, Pedro Sánchez .

Així l'equip del president del Govern, segons ha pogut confirmar CatalunyaPress, tindrà un problema seriós per gestionar aquesta campanya de les generals del 23 de juliol atesa la rebel·lió generalitzada que s'està estenent internament a totes les federacions socialistes excepte la calatalana, on Salvador Illa manté el suport incondicional a Sánchez.

El resultat de les eleccions depèn d'aquells "invisibles" que treballen dins de les estructures territorials del partit i aquests sembla que no tenen intenció de remar perquè el proper 23J, Sánchez torni a ocupar la Moncloa. Tots culpen principalment la gestió autoritària de Moncloa dels resultats obtinguts. Per això el principal element que fa funcionar qualsevol maquinària electoral d'un partit per aconseguir vots, que són les persones, sembla estar tocat en un PSOE desencantat i on ja s'escolten els sabres esmolant-se des de fa març.



A Andalusia , a València oa Extremadura els que allà manen volen que aquestes eleccions suposin una "lapidació pública de Sánchez ". I si ja hi haurà problemes amb els mítings del president del Govern , a moltes seus a l'hora de moure el vot per correu, que és prioritari, és possible que es faci una vaga encoberta , on es pinti un somriure de cara a la galeria i res no es faci a la interna.

Moncloa només té segur que es moguin els candidats al Senat i al Congrés , o els que directament es juguen alguna cosa en aquestes eleccions, però no hi ha compromís nacional en un partit on un equip conformat de persones amb diferents sensibilitats socialistes esperen el seu moment per al relleu "in so facto" de Sánchez.

CONFIRMADA LA REVOLTA INTERNA AL PSOE



Aquest dijous, 1 de juny tindrà lloc a Madrid una nova reunió oberta als mitjans de comunicació, on un grup de 140 socialistes crítics amb la direcció realitzarà una anàlisi electoral que se'ls nega als afiliats del PSOE a les seves agrupacions i també a la Executiva Federal després de l'anunci de Pedro Sánchez de la convocatòria d'eleccions el proper 23 de juliol.



Atenent els Estatuts del PSOE després dels comicis autonòmics i municipals el Comitè Federal, que és el màxim òrgan de coordinació territorial interna, s'hauria d'haver convocat per escoltar l'opinió dels seus membres.

Posteriorment, el líder socialista Pedro Sánchez s'hauria hagut de sotmetre a un procés d'eleccions primàries per ser el candidat a liderar les noves llistes electorals de les generals. Cosa que no ha passat, eludint així les primàries, que també estan reglades pels Estatuts del PSOE.



La major part dels alts càrrecs orgànics del PSOE, es troben en institucions públiques, i encara que públicament no es posicionin majoritàriament, clamen contra el capità del vaixell que els porta a la deriva. Pel que fa a la revolta interna del PSOE, els seus impulsors, segons ha pogut saber CatalunyaPress s'aniran unint cada vegada més càrrecs i ara sobretot els que hagin estat baixats per les urnes del 28-M i ja no hi tinguin res a perdre.



La reunió on els més crítics analitzaran l'actual escenari estarà presidida per Pedro Bofill, portaveu parlamentari a les legislatures de Felipe González ; Nicolás Redondo , exsecretari general del PSOE a Euzkadi; i Cándido Méndez, exsecretari general d'UGT.



Des de Catalunya un grup de 10 exmilitants del PSC i el portaveu del qual és Javier Marín assistiran novament a aquesta reunió a Madrid.

Intervenció de Javier Marin a l'acte dels crítics del PSOE a Madrid on 7 exministres i centenars d'exdirigents, farts de Pedro Sánchez van iniciar les seves converses.

JAVIER MARIN: "LES ELECCIONS MAI LES GUANYA L'OPOSICIÓ, SEMPRE LES PERD EL GOVERN"

En paraules de Marín "la deriva del PSOE des que Sánchez va muntar govern el 2019 amb l'aldarull podemita i secessionista, els porta irremissiblement a l'enfonsament electoral. El resultat del 28-M-23 és només el preludi del que se'ls ve a sobre" .

Per a ell “que perdrà les properes eleccions generals del 23-J-23, jo no en tinc cap dubte. El penós és que la covardia dels seus dirigents els tingui paralitzats des de fa 4 anys, incapaços d'alçar la veu davant un cabdill dèspota. L'adveniment de l'ordre neoliberal de PP+VOX , amb l'inane Feijoo i el feixista Abascal al capdavant, no serà per mèrits propis. perd el govern. L'única possibilitat de regeneració del PSOE a mitjà termini és el defenestrament immediat del Cèsar"

Cal recordar que Javier Marín és actualment Secretari General d'AIREs – L'Esquerra al costat d'un nombrós grup de socialistes, alguns dels quals es van donar de baixa “del PSC-PSOE ja fa uns anys, i d'altres que romanen a dins, però tots amb un mateix objectiu, intentar redireccionar la deriva a què Pedro Sánchez està abocant al PSOE".

EX MINISTRES, EX FISCALS GENERALS I EX DIPUTATS SOCIALISTES CARREGEN CONTRA PERE SÁNCHEZ

A la reunió del març d'aquest grup públic van acudir set ex ministres dels governs de Felipe González i de José LR Zapatero, dos ex fiscals generals de l'Estat; Exdirectors generals dels dos governs, exdelegats del Govern i nombrosos exdiputats, autonòmics, nacionals i europeus, conjuntament amb moltíssims excàrrecs orgànics d'enorme solera en altres moments històrics del PSOE, des de membres de comissions executives autonòmiques, fins a l'Executiva Federal . Completant la cirereta un ex President del Senat i diversos exportaveus del Congrés. A més, hi van participar un petit grup d'exdiputats de Ciutadans, dels quals en el seu moment es van declarar socialdemòcrates.

En total, aquest grup llavors el van conformar 140 persones que van debatre durant més de 3 hores sobre la situació política a Espanya, i sobretot dels dissensos que ens enfronten a l'actual direcció del PSOE. Múltiples dissensos que es poden resumir principalment en dos El pacte de govern contra natura amb els grups secessionistes, i el cabdillisme cesarista de Pedro Sánchez, que ha matat la democràcia interna al PSOE segons l'opinió d'aquest grup.

Es lamenten així tots que "en el funcionament intern, el PSOE s'assembla més a una plataforma d'electors a l'americana, que s'organitzen exclusivament per a la logística electoral, però que no pinten res en la fixació de la línia política i dels objectius estratègics, que a un partit polític de tall clàssic a l'esquerra europea”.

Per a ells n'hi ha sobrats exemples, per exemple, "el canvi d'estratègia respecte al Sàhara; la implicació en la guerra russo-ucraïnesa; l'acord amb els secessionistes a Euzkadi i Catalunya; els indults, les modificacions del Codi Penal respecte a la Llei Montero, i respecte a la prevaricació i malversació de fons públics, totes elles decisions de pes que han estat sostretes a l'Executiva Federal i al mateix Consell de Ministres en alguns casos, com el del Sàhara".

Un partit afirmen com el PSOE que "durant més de 140 anys ha estat una escola de formació i instrucció a la vida política, fent debats, generant consensos, en base a l'anàlisi crítica, que respectava la llibertat d'opinió interna , avui ha estat reduït a un sindicat d'interessos, on a qui discrepa se'l sotmet igualment a l'aplaudiment forçós, tret que vulgui ser condemnat a l'ostracisme polític o que li ensenyin la porta del carrer". Perquè aquesta va ser "el lament i la queixa més compartida en totes les intervencions que es van fer" llavors.

La trobada d'aquest dijous a Madrid ja estava prevista al calendari d'aquests crítics del PSOE per analitzar els resultats electorals i decidir si aquest corrent crític es vegi "en l'obligació de crear un nou Partit Socialista".

S'està gestant un gran huracà al PSOE, amb conseqüències impredictibles, on al centre de totes les mirades hi ha Pedro Sánchez que ara no compta al seu costat amb un guru de la comunicació visionari com ho era Iván Redondo sinó que el va substituir per un polític sense gaires aliats com és el seu actual Secretari d?Estat de Comunicació, Francesc Vallés que ha anat sembrant de cadávars la seva trajectòria a Moncloa. Amb aquest equip Sánchez haurà d'enfrontar-se a la rebel·lió interna i als seus adversaris polítics.

Seguirem informant...