El Partit Popular no deixa de donar sorpreses. Després de basar la campanya del 28-M a satanitzar el president Pedro Sánchez pels seus pactes amb EH Bildu, els populars han donat suport a una reforma legislativa per facilitar el consum energètic proposada per EH Bildu, i la coalició del PP i Ciutadans ha votat a favor.

Tot i això, no és res de nou. Moltes vegades, el PP i Ciutadans voten amb Bildu al Parlament Basc.

Muriel Larrea @ep

Muriel Larrea , la portaveu de PP i Cs al Parlament Basc, ha afirmat que ha donat suport a la iniciativa per millorar la vida de la ciutadania. “Fa un temps dèiem en aquesta Cambra des del grup de PP i Ciutadans que érem aquí per millorar l'Administració, l'eficiència i l'eficàcia. Això és el que repetiem diverses vegades. Bé, doncs aquesta votació demostra que estem del costat de l'eficiència i l'eficàcia, i de millorar qualsevol tràmit administratiu, per millorar la llei de l'any 2006. Fixeu-vos, va que no han passat gairebé 20 anys. Doncs, per això estem, per millorar aquestes lleis que en un moment donat no avancen. Aleshores, nosaltres venim aquí i fem les aportacions oportunes”, ha afirmat Larrea.

A més, ha llançat un missatge d'agraïment a Bildu i als altres ponents del debat . “Vull agrair al senyor [Alberto] Alonso [PSE-EE], al senyor Otero, al senyor [Gustavo] Angulo [d'Elkarrekin Podemos-IU], al senyor [Unai] Grajales [d'EH Bildu] ia Eneko Pagazaurtundua [lletrat] per haver tingut en compte totes les aportacions que hem fet per millorar aquest text. Sense més, aquest era el motiu del nostre vot a favor. Calia, i així ho hem fet. Gràcies”, ha sentenciat la líder de PP+Cs.