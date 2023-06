El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo / @EP

La llei impulsada per la Comissió Europea per combatre l' explotació laboral , inclòs el treball infantil , va ser rebutjada pel PP i Vox. En la votació de la Directiva de Diligència Deguda al Parlament Europeu, els populars europeus es van dividir i la delegació espanyola va estar entre les que la van rebutjar. La dreta va deixar clara la preocupació pel possible impacte negatiu d'aquesta legislació en el desenvolupament i la competitivitat empresarial.

El projecte presentat per Brussel·les té com a objectiu que les grans empreses adoptin un comportament “sostenible i responsable al llarg de les cadenes de valor globals”. Proposa que aquestes empreses identifiquin, previnguin, posin fi o mitiguin els impactes negatius de les seves activitats en els drets humans, com ara el treball infantil i l'explotació laboral, així com al medi ambient, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat. Aquesta proposició ve pel fet que 160 milions de nens a tot el món (un de cada deu) es troben atrapats en el treball infantil, i gairebé la meitat fan treballs perillosos. A més, s'estima que 25 milions de persones estan sotmeses a treball forçós o obligatori.

La proposta ha estat recolzada pel Parlament Europeu amb 366 vots a favor, 225 en contra i 38 abstencions. Aquesta mesura afectarà les empreses que tinguin més de 250 empleats i una facturació superior a 40 milions d'euros, així com les empreses matrius que tinguin més de 500 empleats i una facturació global per sobre dels 150 milions d'euros. En el cas de les empreses que no tinguin seu d'operacions a la Unió Europea, la legislació s'aplicarà a les que tinguin una facturació superior a aquesta xifra, de les quals almenys 40 milions s'hagin generat al territori dels 27 països membres.

La directiva, que haurà de ser negociada entre el Parlament, el Consell i la Comissió abans de la seva aprovació final, preveu les sancions a les empreses que no compleixin les regles establertes. Les sancions, imposades pels supervisors nacionals, variaran segons la gravetat de la infracció i inclouran mesures com ara la divulgació pública de l'incompliment, la retirada de productes del mercat i multes que podrien assolir fins al 5% dels ingressos de l'empresa. A més, la directiva també aborda aspectes ambientals i requereix que les empreses desenvolupin plans de transició per abordar el canvi climàtic. En el cas dempreses amb més de mil empleats, el compliment daquests programes afectarà la part variable de les remuneracions dels executius.

La delegació espanyola del PP ha justificat el seu vot en contra argumentant que "alguns dels compromisos eren massa costosos per a les empreses de la UE, especialment pimes". Tot i això, és important destacar que les restriccions proposades només s'aplicarien a empreses amb xifres significatives de facturació. Els conservadors sostenen que aquestes mesures tindrien un impacte negatiu a la competitivitat de les empreses europees a nivell global. El grup liderat per Feijóo emfatitza la importància d'una harmonització completa a tot el mercat únic de la UE i considera que això és necessari per garantir condicions equitatives. A més a més, el grup preferia canviar la directiva per un reglament, que tindria un nivell regulatori inferior.