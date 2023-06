Les oficines per a la protecció de menors i prevenció d'abusos de l'Església catòlica han rebut, en els darrers tres anys --des que es van engegar--, un total de 728 testimonis i ha comptabilitzat 927 víctimes d'abusos sexuals contra menors o persones vulnerables a l'àmbit de l'Església catòlica des de la dècada dels 40 del segle passat fins a finals del 2022.

El bisbe de Bilbao, Joseba Segura, fa declaracions en arribar a la celebració d'una missa solemne per «demanar perdó» a les víctimes d'abusos de l'església, el 24 de març de 2023, a Bilbao, Biscaia, País Basc, ( Espanya) @ep

Així es desprèn de l'informe 'Para dar luz', elaborat per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i presentat aquest dijous en una jornada a Madrid. Es tracta del primer document que presenta l'Església a Espanya sobre la pederàstia, que inclou tota la informació rebuda a la CEE.

Segons han explicat des de la CEE, la diferència entre el nombre de testimonis (728) i el de víctimes (927) és perquè en algun dels casos que han arribat a les oficines hi havia diverses víctimes d'un mateix agressor.

L'informe, que va ser lliurat recentment al Defensor del Poble, es compon de set volums dividits en: una part documental amb tots els protocols de prevenció d'abusos elaborats per institucions eclesials d'àmbit nacional, congregacions religioses i diòcesis en aquests darrers tres anys; una recopilació de tota la legislació de prevenció i actuació vigent; una tercera part on s'adona dels casos coneguts a través de les oficines de protecció de menors, i una quarta amb el treball de formació.

Atenent les dades, del total de 728 casos comptabilitzats, l'informe assenyala que 283 van ser rebuts a les oficines diocesanes i 445 a les oficines de les congregacions.

Pel que fa a la data en què es van cometre els abusos, ordenats per dècades, el document revela que el 75% dels casos es van produir abans de 1990. En concret, es comptabilitzen dos casos anteriors a 1950; 40 entre 1950 i 1960; 137 entre 1960 i 1970; 172 entre 1970 i 1980; 127 entre 1980 i 1990; 45 entre 1990 i 2000; 20 entre 2000 i 2010; 60 entre el 2010 i el 2020, i 34 casos ocorreguts a partir del 2020.

En relació amb el sexe, més del 99% dels agressors són homes --davant de cinc acusades dones-- i, atenent les víctimes, també són la majoria homes (82,6%).

Pel que fa a la pertinença a l'Església, més de la meitat dels acusats, un total de 378, són capellans (el 52% del total). A més, hi ha 208 religiosos o religioses, 92 laics i 23 casos en què el denunciant no va saber la condició eclesial de l'agressor. El 63,6% dels acusats estan morts.

Segons precisa l'informe, l'orientació dels abusos és majoritàriament de caràcter homosexual masculí i assoleix el 81,89% dels casos davant d'un 17,69% de casos en què els abusos eren de caràcter heterosexual.

Pel que fa al context en què es van produir, el 46,9% dels abusos es van produir a l'àmbit escolar (col·legis, instituts, aules, pati escolar, vestuari, gimnasos); un 15,79% a l'àmbit parroquial (parròquia, església, rectoral, centres parroquials) i un 14,57% a seminaris, internats o escolanies.

També hi ha un 7,28% de casos ocorreguts en l'àmbit del lleure o de lleure (excursions, acampades, pelegrinatges) i la resta, un 15,4%, es distribueix en altres espais com a domicilis familiars, cases religioses o automòbils.

A l'informe també es recull la informació facilitada per El País, en concret, un total de 191 testimonis dels 503 lliurats pel diari. Des de la CEE necessiten que no han pogut recollir tots els casos enviats pel diari ja que els faltaven dades de la víctima o de l'acusat per iniciar la feina de recerca.

La CEE precisa que aquest treball està elaborat a partir dels testimonis que s'han recollit a les oficines, sense pressuposar ni provar innocència o culpabilitat per la qual cosa puntualitza que alguns dels casos presentats, que han tingut recorregut judicial, han estat arxivats o es ha declarat l?absolució. En altres casos, la investigació encara està oberta, segons afegeixen.

A més dels protocols i codis ètics elaborats per les oficines, el document assenyala que, durant el 2022, han rebut formació sobre detecció d'abusos un total de 152.906 persones, la major part del 68%, nens i adolescents. També han rebut aquesta formació 18.239 pares i mares; 21.195 professors i 2.724 sacerdots.

L'objectiu d'aquesta formació és que qualsevol persona vinculada a una institució eclesial com a participant de la seva activitat o com a membre d'aquesta institució pugui detectar abusos sexuals a menors, segons expliquen des de la CEE. També volen que els menors aprenguin a identificar i comunicar si estan patint aquests abusos.

Des de la CEE han assegurat que l'Església és "la principal interessada" a conèixer què ha passat i posar els mitjans perquè no es repeteixin casos d'abusos; adverteixen que "un sol cas és prou greu" i conviden totes les víctimes a denunciar davant les oficines de l'Església, on segons destaquen, s'ofereix "acolliment, acompanyament, curació i reparació".

Durant la presentació, el director de comunicació de la CEE, José Gabriel Vera, ha assegurat que per a l'Església la víctima és "territori sagrat" i "ningú no pot posar el seu comentari en solfa". A més, ha subratllat que les persones "no faran una acusació falsa" a les oficines, tot i que ha precisat que això no ho jutja l'informe.

Després de l'acte, en declaracions als mitjans, Vera ha assenyalat que els agradaria "confrontar" els seus informes amb què publiquin el despatx d'advocats Cremades & Calvo Sotelo i amb el del Defensor del Poble "per tenir un mapa més ampli d'aquesta realitat dolorosa per a l'Església”.