El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

La campanya electoral de les generals del 23-J ja ha començat, i el líder dels populars està posant tota la carn a la graella per enfonsar la imatge del president del Govern, Pedro Sánchez , intentant qüestionar el seu lideratge per fer-ho més feble davant la seva militància. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dijous el cap de l'Executiu d'haver-se "podemitzat" i de "mutar" el PSOE, i ha afegit que el PSOE "necessita un nou lideratge" perquè en aquest moment Pedro Sánchez "es representa a si mateix”. Després d'assegurar que és el president del Govern "l'únic que és als extrems" i que ha tornat als "temps del dòberman", ha recalcat que el seu discurs "assenyalant" jutges, periodistes, empresaris o l'oposició és "incompatible amb ser primer ministre de la UE".

Així s'ha pronunciat després que Sánchez denunciés aquest dimecres davant els parlamentaris socialistes el domini de la dreta dels mitjans de comunicació i augurés que serà acusat de "tupinada" com va passar als EUA quan Donald Trump va perdre les eleccions : "No és nou, els seus mestres nord-americans van llançar a una torba embogida contra el Capitoli per denunciar una falsa tupinada", va afegir. I el president no anava tan allunyat, ja que la mateixa Ana Rosa Quintana, al seu programa, ha preguntat aquest matí a Feijóo si es refiava del vot per correu, preparant el terreny per a una possible acusació de tupinada. Feijóo ha contestat que es "fia dels funcionaris de Correus", però no de Sánchez.

A l'entrevista a Telecinco', Feijóo ha assenyalat que "l'únic que és als extrems" és Pedro Sánchez, que ha arribat a acords amb "tot l'extremisme" que hi ha a Espanya. "¿Hi ha més extremisme a la política espanyola?", s'ha preguntat.

El cap de l'oposició ha afirmat que Sánchez i el PSOE "s'han podemitzat" i intenten que "l'esquerra més radical" voti la candidatura que encapçala el president del Govern a les eleccions del juliol . "Em fa la sensació que el problema el tenen entre ells", ha postil·lat.

Feijóo ha assenyalat que "un primer ministre europeu no pot tenir un missatge com el de Sánchez" aquest dimecres perquè, segons ell, aquest discurs, és "incompatible amb ser primer ministre de la UE" després d'haver estat "assenyalant de manera contínua" a "jutges, als periodistes, als supermercats i al cap de l'oposició".

El líder del PP ha retret el Govern que l'acusi d'incitar "a l'odi" amb el discurs davant la Junta Directiva Nacional del seu partit i l'equiparés amb l'"extrema dreta". "Tornarem una altra vegada als temps del dòberman, als temps del nerviosisme. Un primer ministre d'un país no pot anar per la vida així", ha manifestat.

ELS POPULARS APUNTEN A UN RELLEU DE SÁNCHEZ

Els populars han filtat Voz Pópuli , un diari que té bons contactes a Gènova, que Sánchez podria ser rellevat del partit socialista abans del 23-J. "La cara el dia de l'anunci, i l'acte d'homenatge que es va organitzar amb els seus diputats, indiquen que està de sortida", afirmen fonts del PP, en un clar intent de seguir minant el lideratge del president.

Sobre la identitat de la persona que podria rellevar el president del Govern, les fonts populars apunten Maria Jesús Montero , la ministra d'Hisenda.