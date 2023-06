Un diputat, amb el telèfon iPhone. Foto: Europa Press

Els diputats que es vulguin quedar el mòbil del Congrés després de perdre l'escó hauran de pagar a la Cambra gairebé 1.500 euros, ja que es tracta de terminals iPhone que s'han renovat recentment, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries.

Quan van arribar al Congrés, tots els diputats van rebre un kit tecnològic compost per l'iPhone i una tauleta iPad com a eines per ajudar-los en la tasca parlamentària. En dissoldre's les Corts el dimarts 30 de maig passat, quan es va publicar el decret de convocatòria de les eleccions del 23 de juliol, aquelles de les seves senyories que hagin perdut l'escó tindran l'oportunitat de quedar-se els terminals, previ pagament d'una quantitat a la càmera.

Aquesta opció s'oferirà també als que mantenen l'escó perquè encara són membres de la Diputació Permanent però no renovin l'acta en els comicis del 23 de juliol.

A la reunió del dijous 1 de juny, la Mesa de la Diputació Permanent ha revalidat el protocol de devolució dels terminals i s'ha mantingut la possibilitat que els diputats puguin quedar-se amb aquests aparells per un preu que depèn dels anys d'ús.

Així, els que encara tenen el mòbil antic, iPhone 8 que se'ls va proporcionar a l'inici de la legislatura només hauran de pagar 84,86 euros per quedar-se'ls, però els que ja s'havien passat al nou iPhone 14 n'han d'abonar 1.470,13 per conservar-lo.

En el cas de les tauletes iPad, que tampoc no s'havien renovat aquesta legislatura, el preu a pagar per quedar-les s'ha fixat en 149,82 euros.