El ministre de Consum, Alberto Garzón / @EP

El ministre de Consum i líder d'IU, Alberto Garzón , ha anunciat aquest divendres que no es presentarà a les eleccions generals del proper 23 de juliol, alhora que ha assenyalat que continuarà treballant a Sumar, el projecte de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , per reagrupar a l'esquerra. També ha explicat que amb aquest pas “molt meditat” aspira a promoure la renovació de cares en aquest nou projecte.

A través d'un comunicat publicat a les xarxes socials, Garzón ha traslladat la seva decisió, "molt meditada", de deixar la primera línia de la política, encara que seguirà com a coordinador federal d'IU (càrrec per al qual va ser reelegit el 2021) i acabarà el cicle com a ministre, ha puntualitzat.

I "seguiré treballant a Sumar per fer Yolanda Díaz presidenta del país", ha subratllat, donant les gràcies a les persones que l'han acompanyat durant els seus dotze anys a la primera línia.

Fonts del seu entorn han subratllat que va comunicar la seva decisió a Díaz de no repetir com a diputat dimarts passat, després de conèixer l'avançament electoral, igual que a la direcció d' IU , convençut que la nova etapa impulsada per Sumar necessita nous perfils per a la primera línia política.

A més, alguns membres de l'actual espai confederal d' Unidas Podemos apuntaven durant les darreres dates la possibilitat que el titular de Consum optés per no tornar a aspirar a ser a les llistes electorals.

Per part seva, la Col·legiada Federal d'IU es reunirà aquest divendres i diumenge serà el moment de la Coordinadora Federal, el màxim òrgan executiu de la formació.

DECISIÓ PER RENOVAR LES "CARES PÚBLIQUES"

"És una decisió molt meditada que aspira a promoure la renovació de les cares públiques que representen aquest projecte", indica el líder d'IU al seu comunicat per emfatitzar que, com a republicà, "sempre ha cregut en la renovació dels representants", ja que és "sa" per als projectes polítics i també per a la "democràcia". D'aquesta manera, considera que la nova etapa de Sumar ha de portar una renovació.

D'aquesta manera, Garzón canvia el seu rol polític per a aquesta legislatura, una fase "nova" que, com relata, arriba en un "moment fantàstic" per deixar que altres companys "podin aportar energia".

El pas fet pel ministre es produeix en ple procés de negociació de Sumar amb una quinzena de partits per forjar una candidatura conjunta de l'esquerra de cara als comicis generals del 23 de juliol.

La normativa electoral marca com a data límit per registrar les coalicions el proper 9 de juny . Garzón va reafirmar aquesta setmana l'aposta d'IU per concórrer amb Sumar i, igual que la seva Executiva, va manifestar que Díaz és la "millor aposta" per a aquests comicis.

12 ANYS DE DIPUTAT

I és que com apunta el mateix ministre, fa 12 anys que és a la primera línia política , després de participar en el 15M, sent després elegit diputat el 2011 (sent el més jove de la cambra) i arribar a ser ministre.

També va ser clau en la coalició d'IU amb Podem, que va donar lloc a Unides Podem, amb l'anomenat 'pacte dels botellins' amb l'exlíder del partit morat Pablo Iglesias, en la repetició de les eleccions del 2016.

"Com va insistir Julio Anguita, la política està a tots els racons de la vida quotidiana i seguiré ajudant a construir una Espanya més justa des d'altres llocs, també polítics a la meva organització, IU, i també a Sumar", aprofundeix.

Alhora, confia que la gent recordi la seva trajectòria parlamentària i al Govern com a positiva i recalca que qui sí que valorarà aquest pas és la seva família, a qui vol "cuidar més i millor". Finalment, mana el seu agraïment a totes les persones que l'han acompanyat en aquesta etapa, ja que sense la seva "sostenció" hauria estat "molt més difícil aquesta baralla".