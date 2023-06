El 28 de maig Barcelona va votar obrir una nova etapa i va votar progrés. El resultat de les eleccions va atorgar 24 regidors a les forces progressistes, encapçalades pel PSC. Per això, i davant la constatació que ERC ha optat per un bloc independentista, la portaveu de les negociacions del PSC, Laia Bonet, ha lamentat avui que els republicans “hagin enterrat la possibilitat d’un govern progressista a la ciutat”.

“Una àmplia majoria de barcelonins i barcelonines tenen l’esperança que la ciutat compti amb un govern estable i un alcalde progressista. Així ho van expressar a les urnes. No obstant, les declaracions dels dirigents d’ERC, indiquen que ja han escollit. Prefereixen un front independentista abans que un govern estable i progressista”, ha afegit Bonet.

Per al PSC, les declaracions dels líders republicans dels últims dies demostren que “un cop més, ERC supedita els interessos de Barcelona als seus interessos de partit i fa cas omís d’allò que la ciutadania van expressar clarament el 28 de maig”.

Davant aquesta constatació, el PSC manté el seu compromís per obrir una nova etapa i treballarà per superar els anys de ‘Procés’. “Intentar tornar al passat és un greu error que ni Barcelona ni Catalunya es poden permetre. Cal obrir una nova etapa per superar la confrontació i aconseguir consensos, amb la col·laboració i la suma d’esforços davant dels reptes que vivim com a societat”, ha expressat Bonet.

Així, ha confirmat que “el PSC, amb Jaume Collboni al capdavant, continuarà treballant per tenir un alcalde socialista i un govern estable i progressista”. I ha conclòs que “serem fidels al mandat democràtic dels nostres electors, i per això seguirem parlant com fins ara amb tots els grups, a excepció de la ultradreta. Seguirem negociant més que mai”.