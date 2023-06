Parlament Europeu / @EP

El Parlament Europeu ha decidit ajornar el setembre del discurs del president del Govern d'Espanya com a president de torn de la Unió Europea després de la petició del Govern i del Partit Popular Europeu en aquest sentit, per evitar que tingui lloc en plena campanya electoral a deu dies de les eleccions i permetre així que sigui ja el president electe qui hi intervingui.

Fonts parlamentàries confirmen la petició del Govern aquest divendres i assenyalen que la institució procedirà a endarrerir el discurs davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg , previst inicialment per al 13 de juliol i que amb l'avançament electoral cauria en plena campanya i amb Sánchez com a president en funcions.

Aquest divendres, el Govern ha informat que havia demanat posposar a després de les eleccions el discurs inicial de la Presidència de torn de la UE, eludint així que tingui lloc pocs dies després de la votació. Fonts de Moncloa han confirmat la sol·licitud formal a la presidenta de l'Eurocambra, la popular maltesa Roberta Metsola, aquest divendres però indiquen que la decisió ja va ser avançada al Parlament Europeu l'endemà de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades.

Davant el tradicional discurs de presentació de les prioritats de la presidència rotatòria de la UE, que Espanya assumeix el proper 1 de juliol, Sánchez s'adreçaria a l'Eurocambra com a president en funcions i en plena campanya.

El líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, havia instat també Metsola a endarrerir el discurs de Sánchez després de les eleccions. El PPE addueix en una carta datada aquest dijous que ha de ser el president electe el que presenti les seves prioritats per al semestre europeu allunyat de les "batalles polítiques domèstiques".

Mentrestant, des de les files socialistes al Parlament Europeu destaquen la "responsabilitat i lleialtat institucional" de Sánchez amb l'Eurocambra en renunciar de moment al discurs i critiquen que Weber fa una intromissió a la política espanyola.

"Weber i el PP, com sempre, intenten fer-ne un ús partidista i manipulador de les institucions europees, anteposant el seu interès a l'interès general i al d'Espanya. Novament el PP ha demostrat ser una oposició irresponsable", ha assegurat la líder dels socialistes a l'Eurocambra, Iratxe García, que ha acusat els populars de "torpedinar" la presidència de torn d'Espanya.