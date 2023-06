Catalunya press eleccions

El calendari electoral dels comicis generals del proper 23 de juliol, que acaba de definir la Junta Electoral Central, assenyala els terminis del vot per correu, la presentació de coalicions i candidatures i els sorteigs per designar membres de taula com les fites més ressenyables, sobretot tenint en compte les inusuals dates triades pel president Pedro Sánchez, en ple estiu.

Aquestes són les dates clau del procediment electoral, una vegada aprovat el calendari definitiu: