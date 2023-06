El cap d?inversions de XTB, Javier Urones, en una roda de premsa a Barcelona per presentar les conclusions de l?informe que analitza els hàbits d?inversió a Catalunya. - XTB

Els catalans van invertir 907 euros de mitjana el 2022 (per sota de la mitjana espanyola de 1.300 euros) i entre els valors més populars destaquen empreses del sector energètic i grans valors tecnològics, segons un informe de XTB sobre hàbits inversors a Catalunya presentat aquest divendres a roda de premsa.

El cap d?inversions de XTB, Javier Urones, ha explicat que la quantitat que s?inverteix varia segons la província i Girona és el territori que se situa per sobre de la mitjana espanyola amb 1.768 euros de mitjana, seguida de Lleida (1.300), Barcelona (920) i Tarragona (594).

També ha explicat que "crida l'atenció" la popularitat d'empreses com Soltec i Berkeley --l'única minera cotitzada que queda a Espanya--, que els inversors catalans se situen entre les cinc companyies preferides per invertir.

Un altre fet que destaca a Catalunya respecte a la resta d'Espanya es relaciona amb els grans valors energètics, que situen empreses com Netflix, Google, Tesla, Apple i Alibaba entre “les més populars” per als inversors catalans.

Per a Urones, "crida l'atenció" que els que inverteixen en aquestes companyies ho fan amb imports més elevats que la mitjana espanyola: els inversors catalans destinen a aquests valors més del doble que a la resta d'Espanya.

ARRACAMENT DE L'INVERSOR CATALÀ



Les cinc accions més negociades pels inversors catalans són IAG, Banco Santander, Soltec, Berkeley i Inditex, "seguint una tendència força similar a la resta d'Espanya", on es col·loquen a les cinc primeres posicions IAG, Santander, Sabadell, Inditex i BBVA .

D'altra banda, les accions en què més van invertir els catalans el 2022 són Banc Sabadell, IAG, Banco Santander, Inditex i Grifols, i Urones ha destacat el cas del Sabadell, que és la quarta més invertida a la resta d'Espanya.

De fet, els inversors catalans han augmentat la seva aposta per firmes catalanes com Banc Sabadell, CaixaBank, Grifols i Cellnex, cosa que contrasta amb "la reducció generalitzada que s'està produint sobre el conjunt dels actius disponibles".

"Hi ha una aposta pels valors locals. És un fet diferencial a Catalunya. Aquest tipus d'arrelament de l'inversor no l'hem trobat a altres punts d'Espanya", ha afegit.

PERFIL DE L'INVERSOR



L?informe de XTB conclou que el perfil tipus de l?inversor a Catalunya és un home amb una edat mitjana de 42 anys i amb tendència a invertir en accions i fons cotitzats.

A més, l'estudi revela que, malgrat les diferències entre les diferents generacions d'inversors, "tots inverteixen en aquells valors en què consideren que tenen una informació més gran".

Els joves catalans que pertanyen a la generació 'Z' i 'Millenial' es decanten per empreses com Amazon, Tesla, Coinbase i Meta, mentre que els més grans de 43 anys concentren el seu capital en valors espanyols, principalment en empreses amb trajectòria borsària extensa com Banco Santander, BBVA, IAG, OHL i Grifols.

INVERSIÓ A LLARG TERMINI



Sobre la inversió a llarg termini, els inversors catalans segueixen la tendència de tot Espanya, amb una forta demanda pels fons cotitzats o ETF.

Pel que fa a renda variable, Urones ha dit que els catalans prefereixen fons que repliquen el comportament de l'Standard and Poor's 500 (S&P 500) i de l'or.